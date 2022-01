Politica



Dopo Pardini la Lega scarica anche Santini: sarà Luca Leone il candidato a sindaco del centrodestra

giovedì, 6 gennaio 2022, 11:45

di aldo grandi

Appare chiaro a tutti che nei prossimi giorni, prima, sicuramente, del 24 gennaio data in cui dovrebbe essere eletto il nuovo presidente della Repubblica, verrà indicato dalle forze politiche di opposizione il nome del candidato a sindaco del centrodestra. Meglio tardi che mai. A quanto pare, ormai, non esistono più dubbi dopo la fuoriuscita di Mario Pardini dal tavolo nel quale non era mai stato accettato tantomeno gradito avendo osato presentarsi in pista senza ricevere il gradimento e il via libera dei partiti.

Dopo Mario Pardini, inoltre, è stata bocciata anche la candidatura di Remo Santini, ex candidato alle ultime elezioni nelle quali perse, davvero, per un pugno di voti. Il veto della Lega, infatti, ha definitivamente abbattuto salvo una eventuale rinuncia del candidato prescelto, la possibilità che Santini tenti nuovamente l'assalto a palazzo dei bradipi. Buon per lui aggiungiamo noi anche se, magari, al momento non se ne rende conto.

La Lega, infatti, è la forza politica alla quale spetta l'indicazione del candidato a primo cittadino secondo una ripartizione politica tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e, appunto, la Lega. A Lucca Elisa Montemagni e compagnia più o meno bella, hanno deciso di puntare tutto su Luca Leone, ex politico del centrodestra che ha attraversato un po' tutti gli schieramenti e che adesso lavora al comune di Pisa a guida leghista.

Sarà, dunque, proprio Luca Leone ad affrontare il candidato del centrosinistra Francesco Raspini.