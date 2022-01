Politica



"Draghi nomina Franco Frattini al Consiglio di Stato: il potere esecutivo ha espropriato quello giudiziario"

domenica, 23 gennaio 2022, 21:38

di Pietro Casali

Preg. mo direttore,

non volevo più intervenire sulle questioni legate al Covid e, soprattutto, nella veste di presidente del Circolo Nuoto Lucca, ma ciò a cui si assistito qualche giorno fa mi impone di non rimanere a guardare. E scrivo, questa volta, da professionista che lavora nell'ambiente dei Tribunali da ventidue anni. Infinite volte gli avvocati mi hanno chiamato a collaborare con loro e con i clienti – soprattutto da un punto di vista tecnico – nell'ambito del contenzioso Civile, Penale ed Amministrativo.

Dico ventidue anni, ma ciò che ha fatto il poco egregio neo presidente del Consiglio di Stato, tal dott. Franco Frattini – Carneade, chi era costui? Ruminava fra sé Don Abbondio – fresco di nomina a cura e prodezza del dott. Mario Draghi, in ventidue anni non lo avevo mai visto, e neppure pensavo di sognarlo nelle notti di peggiore incubo.

Innanzi tutto vorrei rimarcare che se il capo dell'Esecutivo nomina il presidente del Consiglio di Stato, ovvero del Supremo Organo Competente nel Contenzioso Amministrativo, la separazione fra il potere Esecutivo e quello Giudiziario è andata bellamente a farsi friggere.

In seconda battuta vorrei far notare che il neo eletto presidente ha sospeso la sentenza del TAR Lazio di venerdì 14 gennaio che affossava senza se e senza ma il comico e infame protocollo del Ministro della Sanità Roberto Speranza – prima del COVID altro Carneade – circa il protocollo da seguire per le cure domiciliari a base di Tachipirina e Vigile Attesa – ovvero circa le NON cure domiciliari che ti mandavano dritto in terapia intensiva – in sessione monocratica, ovvero senza i relatori al suo fianco – della serie, da solo se la dice e da solo se la intende – senza convocare le parti ed a fronte della sola memoria di "appello" presentata dal Ministero della Salute. Di nuovo, basta fingere, dimostriamo a tutti che siamo in dittatura, violiamo anche il principio del contraddittorio!

Non c'era da attendersi altro. Frattini è un politico di un partito che fa parte del governo e decide Cicero Pro Domo Sua, ovvero del cittadino nulla importa, dei suoi amici del governo sì. Purtroppo a fronte di simili presupposti ho pochi dubbi circa quanto accadrà il 3 febbraio prossimo quando il Consiglio di Stato entrerà nel merito della sentenza del TAR Lazio.

Conclusioni: Speranza, con il suo protocollo ha dato un bel contributo al numero dei morti per Covid, Frattini vuol dargli una mano. Se Joseph Mengele fosse ancora vivo esclamerebbe: "Questi sono davvero forti, mi danno dei punti!