Politica



Elezioni comunali, Gioffredi (Pd): "Consolidarsi attorno a Raspini è l'unica strada possibile"

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:22

In vista del voto per l'elezione del prossimo sindaco di Lucca, Andrea Gioffredi, segretario per Altopascio del Partito Democratico, dice la sua riguardo la situazione del centro-sinistra lucchese e le sfide del futuro, spingendo l'intera coalizione a riunirsi in modo coeso nella candidatura di Francesco Raspini, vincitore delle primarie interne al Pd lucchese.

"Unire le forze, dei partiti, dei gruppi civici e dell'attivismo associativo locale, per confermare il governo del centrosinistra a Lucca. E' questa la sfida di tutto il campo progressista, nessuno escluso, per continuare a costruire un percorso comune per i territori della Provincia e, in particolare, della Piana di Lucca" afferma Gioffredi in una nota, delineando con chiarezza il percorso da seguire.

"La Piana, oggi, è una grande area antropizzata dove vivono circa 200 mila abitanti, operano migliaia di imprese, si spostano migliaia di studenti e lavoratori - spiega il segretario PD di Altopascio -. Se si scende nel merito delle scelte da compiere e delle sfide cui far fronte, la dimensione dei problemi è sovracomunale: infrastrutture, servizi socio-assistenziali, pianificazione del territorio, tutela dell'occupazione e sviluppo industriale, servizi alle imprese, sicurezza idraulica ed idrogeologica, politiche per la sicurezza, soccorso e protezione civile. In questi anni, con lo sforzo enorme di superare i campanilismi e le lotte di fazione, Lucca e la Piana sono tornate ad essere un laboratorio di sviluppo con una rinnovata capacità di lavorare insieme, di costruire sinergie e alleanze per far crescere questo territorio nell'ambito della Costa e di tutto il territorio regionale."

"Il centrodestra lucchese, diviso, logorato dalle lotte intestine e lacerato dai personalismi, si propone alla guida del capoluogo, offrendo la prospettiva di una inevitabile disgregazione degli obiettivi strategici costruiti negli anni e della conseguente lacerazione della compagine dei comuni della Piana - attacca il rappresentante PD -. Un contraccolpo negativo che riguarderebbe tutto il territorio, condannandolo all'isolazionismo e all'autoreferenzialità nella dimensione regionale. Si riproporrebbe la prospettiva di quanto accaduto a Pisa e a Pistoia, dove il centrodestra ha condannato le città e i territori del comprensorio ad un inesorabile 'sbandamento e naufragio'."

Continua Gioffredi, rivolgendosi alla larga coalizione di centro-sinistra lucchese, tra cui spiccano anche Lucca Civica, Sinistra con e Articolo Uno: "Come si è visto nelle elezioni dell'ottobre 2021 ad Altopascio, non vince la sommatoria dei partiti in conflitto fra loro, vince la ricetta dell'unità del centrosinistra e delle forze civiche. Il programma amministrativo che si sta modellando e la coalizione che si sta consolidando intorno alla candidatura di Francesco Raspini, nata dalle primarie e dall'esperienza di governo di questi anni, è l'unica strada da percorrere, arricchire, rafforzare."

"In questo percorso - si conclude la nota - per l'importanza che ha il capoluogo nelle strategie di area vasta inviamo a tutte le forze progressiste del territorio l'appello all'unità e soprattutto invitiamo i cittadini elettori , al dialogo fattivo e alla mobilitazione per il voto amministrativo prossimo."

