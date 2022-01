Politica



Elezioni di Mattarella, ma come può la gente andare a votare?

lunedì, 31 gennaio 2022, 19:12

di francesco pellati

Caro direttore,

habemus papam: Sergio Mattarella.

Vincitori: i parlamentari che non volevano elezioni anticipate: avrebbero votato chiunque pur di non mettere a rischio la pensione (settembre 2022) e l’anno e quasi mezzo di emolumento e status parlamentare. Che la maggioranza di questa maggioranza sia composta dai grillini poco importa: è maggioranza. Meraviglia che nessuno ne abbia tenuto conto: nei conteggi dei voti prevedibili bisognava partire da questi quasi 400 voti bloccati e non disponibili per nessun partito, ma solo per sé stessi.

Perdenti: tutti i partiti. Mi meraviglierei se aumentassero i votanti alle prossime elezioni

Nessun leader (con l’eccezione di FdI e di LEU) controlla i propri parlamentari. I voti messi nell’urna non corrispondono al numero dei grandi elettori di ciascun partito.

Mattarella, per essere sicuro del numero di chi supplicava la sua rielezione, ha chiamato i capi gruppo e non i leader dei singoli partiti.

Ci ha aggiunto l’incontro coi Presidenti di Regione che hanno grande autonomia decisionale.

Ci sono voluti 6 femminicidi politici: tutte le donne candidate dal cdx e rifiutate dall’asse Conte/Letta.

C’è voluto il sacrificio di nobili figure, fra cui quella del Presidente Pera, buttate con disinvoltura nel calderone: tutto fa brodo.

C’è voluto l’omicidio politico di Berlusconi. Il cdx non ha nemmeno provato a proporre la sua candidatura, certamente divisiva come lo furono quelle di Pertini, Napolitano e dello stesso Mattarella. Ma è noto il teorema: tutti gli animali sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri.

FdI ne è uscita “vincitrice”: Giorgia Meloni, essendoci nata, interpreta meglio la cultura romana della politica (i giochi del Palazzo), fatta di mosse e contromosse, sempre in contropiede, prudente nel proporre, ma perspicace nell’ostacolare. Ci si può chiedere quale sarà l’esito conclusivo: FdI al 25% nel 2023 ma per andare a fare cosa in Parlamento? Stando le cose come oggi, a fare esercizio di rappresentanza senza contare un tubo nelle decisioni che contano per gli italiani: una Le Pen in salsa italiana.

Lo scontro fra Salvini e Meloni per la primazia nel cdx ha dominato la vicenda e ne ha determinato gli esiti.

C’era più interesse allo scalpo del primato di coalizione che a eleggere un Presidente di cdx.

Salvini è di cultura lombarda (prima il fare), è esplicito e lineare fra quello che dice e quello che fa, ma poco dispone della dote di mediatore. Allo scopo di ribadire la sua primazia nel cdx si è assunto l’onere di guidarne i passi nella complessa vicenda. Ne è uscito male: trappole nel suo schieramento. Controprova? I numeri del voto per Casellati. Trappole nel cs. Controprova? La brutta vicenda della Belloni, designata dal duo Letta/Conte nel pomeriggio e dallo stesso duo silurata alla sera.

Questo infortunio avrà riflessi all’interno della Lega? Questi riflessi arriveranno anche in Toscana e a Lucca? Di sicuro la Lega continua ad essere oggetto del cecchinaggio di FdI dovunque, Toscana e Lucca comprese.

C’è una consolazione: l’ormai pericolante coalizione di cdx non perde voti, i travasi avvengono dentro la coalizione: la Lega diminuisce, FdI aumenta, F.I. da segni di ripresa, i “cespugli” restano tali.

Chi perde è la coalizione di CS con l’emorragia dei grillini. A chi andranno i loro voti?

Ma neanche il Pd è in buona salute: non si schioda dal 20%, le sue 5 anime (le “correnti” di memoria DC) tirano la giacchetta dell’algido Letta.

I relitti dell’estrema sinistra viaggiano sempre a livelli marginali di consenso.

In questo quadro è lecito prevedere che Draghi ne esca bene: asse con Mattarella, partiti in difficoltà interna e in caduta esterna, istituzioni e creditori internazionali rassicurati e quindi spread stabile e rinnovo debiti facilitato. Ma le cose da fare sono tante e la situazione internazionale non aita: caro energia, inflazione, riforme sistemiche da attuare, pressioni cinesi in aumento, tensioni in Ucraina.

Tutto in corso, tutto da concludere in meno di un anno. Sembra fatale: Draghi tirerà dritto curandosi ancor meno dei deboli partiti e dei parlamentari che hanno detto con chiarezza di essere disposti a tutto pur di arrivare alla primavera del 2023: nessuna crisi, nessun disturbo serio al manovratore, disponibilità a votare di tutto perché voteranno la continuità del loro incarico e non i contenuti dei decreti e delle leggi.

Potrebbe essere un bene.