Elezioni presidente della Repubblica, da Mercanti congratulazioni a Giani, Mazzeo e Landi

martedì, 18 gennaio 2022, 20:02

Parte domani, mercoledì 19 gennaio, IN-HUB la piattaforma che darà corpo e sostanza al percorso per In-Habit, il progetto Eu Horizon 2020 dal titolo INclusive Health And wellBeing In small and medium-size ciTies, che coinvolge e unisce le città di Cordoba, Nitra, Riga e Lucca

martedì, 18 gennaio 2022, 19:40

Sui problemi al mercato ambulante di Piazzale Don Baroni interviene anche il consigliere di opposizione Fabio Barsanti, che a quasi cinque anni dal suo spostamento parla di un bilancio fallimentare delle politiche di rilancio promesse dall'amministrazione Tambellini

martedì, 18 gennaio 2022, 14:11

Sono le parole del segretario territoriale del Pd Patrizio Andreuccetti e di quello comunale Renato Bonturi in risposta al terzo polo

martedì, 18 gennaio 2022, 13:57

Italia Viva, attraverso le parole del suo coordinatore Alberto Baccini e di Francesco Colucci di Riformisti x Lucca Viva, commenta il progetto del suo asse viario, in particolare ciò che riguarda la connessione tra il casello di Capannori e Ponte a Moriano, tratto molto importante per quanto riguarda il mondo...

martedì, 18 gennaio 2022, 13:35

Lo chiede all'unanimità la commissione consiliare ambiente (composta, oltre al presidente Daniele Bianucci, anche dal vice Francesco Cellai, e da Massimiliano Bindocci, Nicola Buchignani, Cristina Consani, Andrea Giovannelli, Enzo Giuntoli, Lucio Pagliaro), con un ordine del giorno che sarà stasera posto all'attenzione del consiglio comunale

martedì, 18 gennaio 2022, 13:20

Celestino Marchini, ex assessore e fondatore del movimento Impegno Civico per Lucca risponde alle parole di Marcucci riguardo la creazione di un "campo largo" d'intesa politica per le prossime elezioni lucchesi