Politica



Europa Verde: "Lucca candidata ad essere "carbon neutral" per il 2030!"

mercoledì, 26 gennaio 2022, 12:30

Lucca è ufficialmente candidata tra le 100 città europee "carbon neutral" per il 2030. La proposta, avanzata poche settimane fa da Europa Verde e recepita prontamente dall'amministrazione inserisce la città in un progetto importante. La proposta si colloca all'interno di un piano europeo, il cui obbiettivo è supportare l'impegno di 100 città nel ridurre, fino a raggiungere la completa neutralità, le emissioni di CO2 sul territorio.

"Ottimo! Il comune di Lucca recepisce la nostra proposta, avanzata tre settimane fa, di candidarsi tra le cento città europee a zero emissioni nette di CO2 entro il 2030" esulta Luca Fidia Pardini, coordinatore Europa Verde e Verdi Lucca, per il traguardo raggiunto.

"Come dice giustamente l’assessora Simi la 'concorrenza' sarà agguerrita ma potranno comunque svilupparsi sinergie importanti a livello europeo, e d’altro canto il raggiungimento della neutralità climatica non è una gara di una città contro l’altra, ma un obiettivo comune per tutto il pianeta - spiega Europa Verde - da raggiungere obbligatoriamente per mitigare gli scenari catastrofici previsti a causa della crisi climatica."

"Come Europa Verde – Verdi Lucca, crediamo che questa candidatura rappresenti un pungolo importante per le azioni dell’amministrazione e delle amministrazioni future, in linea con la nostra visione di 'Lucca capitale Verde d’Europa': collaboreremo e vigileremo per riempire di sostanza questa espressione di interesse, lavorando per una svolta in tutti quegli ambiti in cui Lucca può fare decisamente meglio, dallo stop alla cementificazione, alla mobilità dolce e condivisa, all’efficientamento energetico" afferma il gruppo ambientalista lucchese.

"Tutto questo in vista del contratto climatico cittadino - aggiunge Europa Verde, concludendo - che formalizzerà l’impegno politico dell’amministrazione comunale verso Lucca Carbon Neutral 2030."