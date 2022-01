Politica



Fantozzi-Martinelli (FdI): "La struttura del carcere di Lucca è inadeguata e va smantellata

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:45

Sopralluogo, stamani, nel carcere di Lucca del Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, e del capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli, che hanno incontrato il direttore Santina Savoca ed il personale della polizia penitenziaria.

"Tutto il complesso è inadeguato ad essere una struttura carceraria, non è idonea e dovrebbe essere smantellata. L'amministrazione penitenziaria compie continui interventi, a mò di "toppe", per garantire le condizioni minime, spende soldi pubblici su una struttura totalmente inadeguata, risorse che potrebbero essere meglio impiegate per realizzare una nuova struttura fuori dal centro storico di Lucca" hanno dichiarato Fantozzi e Martinelli dopo il sopralluogo.

"A più riprese si sono verificati rivolte in carcere, aggressioni nei confronti degli agenti e atti di autolesionismo. Governo e amministrazione penitenziaria devono decidere rapidamente prima che si registrino atti ancora più gravi. Nel frattempo si dovrebbe comunque potenziare il numero degli agenti fortemente sotto organico. Il personale è costretto a lavorare in condizioni inaccettabili, senza nessuna garanzia di sicurezza. La continuità del servizio è garantito solo dalla professionalità e senso del dovere degli agenti penitenziari. Ringraziamo il direttore Savoca ed il personale della polizia che ci ha accolto e permesso di visitare la struttura, vogliamo sottolineare il loro attaccamento al lavoro in una situazione di difficoltà e insicurezza" hanno sottolineato Fantozzi e Martinelli.