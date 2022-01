Fantozzi-Martinelli (FdI): "Limitare la velocità delle auto su via Ludovica e realizzare un parcheggio"

Altri articoli in Politica

sabato, 8 gennaio 2022, 14:17

Il capogruppo di opposizione ripercorre tutte le dichiarazioni del comune, puntualmente smentite, su finanziamenti e tempi di realizzazione dei progetti. Citando le date

sabato, 8 gennaio 2022, 13:23

Così in una nota Eugenio Baronti, responsabile Ambiente Sinistra Italiana Toscana, in merito ai cambiamenti effettuati in consiglio regionale sul testo unico sulle foreste della Toscana

sabato, 8 gennaio 2022, 12:27

Giovanni Bertilacchi, Gianluca Flosi, Tommaso Panigada e Cristina Tronchetti, quattro cittadini residenti nel comune di Villa Basilica, sono voluti intervenire su un tema scottante e molto discusso, ma sul quale, a detta loro, c'è ancora necessità di fare chiarezza

sabato, 8 gennaio 2022, 10:57

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico e rurale, che ha preso carta e penna e scritto all'assessore Saccardi

venerdì, 7 gennaio 2022, 18:32

Il cambiamento climatico è ormai un tema necessario da affrontare, che lo si accetti o meno. Ciò è dimostrato tanto dall'impatto delle sue conseguenze sulle vite di ognuno di noi, di cui il Covid è soltanto l'ultimo degli esempi, quanto dall'impegno che sempre più fasce della popolazione mostrano nell'aumentare la...

venerdì, 7 gennaio 2022, 18:30

L'assessore Vietina: "impegnati a rimborsare il contributo al servizio per il tempo in cui non dovesse essere possibile per alcuni utilizzare i mezzi di trasporto scolastico"