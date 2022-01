Politica



FdI: "Via Romana, dagli amministratori solo risposte vaghe e parziali"

venerdì, 7 gennaio 2022, 13:11

Fratelli d'Italia Capannori, riprendendo un articolo uscito ieri sulla stampa locale, punta ancora il dito su una dell tante ombre della gestione Menesini in merito al decoro e alla sicurezza stradale.

"A parlare stavolta - dice il consigliere comunale Matteo Petrini - non sono gli abitanti di una delle tante frazioni del nostro Comune che da mesi lamentano un senso di abbandono che il Sindaco ha cercato di mitigare con il suo post di 2 giorni fa con l'elenco dei futuri interventi sul territorio comunale, ma persone che abitano nella frazione capoluogo, a due passi da quella Via Carlo Piaggia che è voluta essere il manifesto dell'intraprendenza del Comune, addirittura inaugurata alla presenza del Governatore Giani".

"Se da un lato abbiamo una Via completamente rifatta, addirittura lastricata di sanpietrini bicolore (peccato poi che le pietre bianche abbiano dovuto essere verniciate perchè non si distinguevano dalle colorate) che speriamo reggano il colpo del traffico veicolare; dall'altro abbiamo un'altra importante arteria stradale completamente abbandonata a se stessa con una pseudo pista ciclabile delimitata da una striscia gialla ormai quasi totalmente sbiadita. La beffa che si aggiunge al danno e che pensiamo possa far arrabbiare chi ha scritto la lettera - dice ancora Petrini - è poi che questa parte della Via Romana è stata sì interessata da lavori di riqualificazione, ma solo fino all'altezza del deposito della Misericordia, nel punto in cui si accede al w32parco pubblico da poco ri-inaugurato. Dopo di ciò il vuoto. A questo punto ci poniamo due semplici domande: Perché nel progetto di riqualificazione della Via Carlo Piaggia, di Via del Popolo e del "salotto urbano" di Via Romana, non è stato inserito anche questo importante tratto di strada? Perché i capannoresi dovranno, in futuro, sorbirsi altre settimane di lavori?"

"Le possibili risposte sono due - continua Petrini - o davvero c'è del pressapochismo organizzativo, oppure c'è la voglia e la necessità di tenersi buono un prossimo comunicato o un prossimo post sui lavori su questo tratto di strada".

"Al di là di tutto però - conclude Petrini - la nota più importante che si coglie leggendo l'amaro sfogo dei nostri concittadini, è la distanza che sembra esserci tra amministratori e cittadini; quegli stessi amministratori che fanno post e storie social in giro per il paese, poi riescono a dare solo risposte vaghe e parziali a chi chiede loro di intervenire. Un'ultima nota viene dal Presidente di Circolo Paolo Ricci che ringrazia il parroco, Don Marcello, che con la sua iniziativa di lasciare aperto il parcheggio della chiesa ha reso e sta rendendo sta meno drammatica la vita a chi durante tutta la durata dei lavori, e anche adesso, ha la necessità di parcheggiare nel centro del paese".