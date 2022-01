Politica



Francesco Pellati: "Caro Mallegni qui ci vuole un nome, non un profilo. Se hai un nome tiralo fuori altrimenti resti nel politichese"

giovedì, 13 gennaio 2022, 14:20

di francesco pellati

Caro direttore,

4.000 lucchesi hanno letto il ruvido articolo di Marchi: un siluro contro i due residui candidati di cdx Santini e Leone di cui ricostruisce il cursus e contro la Lega, nella persona di Elisa Montemagni, le sconfitte a Massarosa, Altopascio, Seravezza.

Manca l’indicazione di possibili sostituti che, a questo punto, sono difficili da trovare: i pozzi sono avvelenati.

Rilevo che la malattia è endemica: anche a Camaiore il cs ha designato il candidato sindaco mentre il cdx brancola come a Lucca.

Secondo alcuni, interventi come questi danneggerebbero il cdx. Come dire che se un medico diagnostica una polmonite, la colpa del malanno è del medico.

Ma, al di là dei contenuti, quello che colpisce sono le 4.000 visualizzazioni che l’articolo ha ottenuto: numero inusuale e segno del grande interesse che i tuoi lettori dimostrano per la vicenda, magari condividendo i contenuti in tutto o in parte. Lo interpreto e invito ad interpretarlo come un altro campanello di allarme che squilla nelle orecchie dei destinatari.

Scoppia oggi un’altra bomba: lo stop del Senatore Mallegni (che vuol dire F.I.) alla candidatura di Leone e il sinistro avvertimento al resto del cdx: attenti a non finire come a Seravezza (patria del commissario provinciale della Lega Cavirani) dove siete arrivati terzi!

Alla domanda di indicare un candidato, Mallegni se la cava con la consueta tiritera: “un lucchese competente e capace…”, cioè il cavaliere bianco che tutti cercano e nessuno trova: troppo poco, amico Mallegni. Qui ci vuole un nome, non un profilo. Se hai un nome tiralo fuori altrimenti resti nel politichese.

La sostanza però è che l’ipotesi del “terzo polo” stia diventando sempre più concreta: tutto si può dire di Mallegni tranne che spari a vuoto. Tutto lascia intendere che abbia pronto un progetto alternativo da proporre ai lucchesi di centro e di cdx. Per di più il terzo polo parrebbe avere due candidabili: la vittima delle manfrine del cdx Pardini e il sindaco di Viareggio che insieme a Mallegni ha vinto a Serravezza.

Ne deriverebbero tre liste: quella catafratta di cs, quella del terzo polo che mangerebbe consensi a quella del cdx (senza F.I.).

Viene anche da pensare che lo stesso Leone, difronte a questo quadro, sia assalito da più di un dubbio.

Il cdx è messo peggio di sei mesi fa: un capolavoro.

Nel frattempo noto che il PD lucchese ha denunciato “il balletto stucchevole a cui da mesi stiamo assistendo, fatto di personalismi, ambizioni sfrenate, logiche spartitorie, trattative condotte nelle segrete stanze e decisioni calate dall’alto, da chi sta a Roma o a Firenze”, aggiungendo che “a breve saranno avviati i tavoli di lavoro programmatici per individuare le priorità del prossimo mandato amministrativo a partire dai risultati conseguiti dall’amministrazione Tambellini” volendo però “offrire un modello alternativo”.

Nel silenzio del cdx lucchese che non vi dedica alcuna attenzione, osservo di mio: - il “balletto” (ben poco stucchevole) è un dato di fatto e meraviglia che il PD abbia aspettato fino ad oggi per farne oggetto di lotta politica: è un fianco aperto. – ahimè le “decisioni calate dall’alto” le vede solo il PD visto che decisioni nel cdx non ce ne sono, né calate dall’alto né pervenute dal basso – i ”tavoli di lavoro” sono una specialità della casa: si tratta della espressione locale del “centralismo democratico” in cui le “tesi” di fondo sono rigide e i “tavoli” servono a farvi convergere il consenso degli elettori, il dissenso è poco gradito: le “masse” vanno guidate. Ma rimane vero che il PD è in procinto di esporre il proprio programma. - quello che colpisce nell’intervento del PD è un ossimoro politico di difficile comprensione: per un verso il PD intende “partire dai risultati conseguiti dalla amministrazione Tambellini”, e qui ha vita difficile. Tanto è vero che subito dopo intende “offrire un modello alternativo”: alternativo a chi e a che cosa se non alla amministrazione uscente?

Le parole sono pietre (copy right Carlo Levi) ed esprimono pensieri e progetti: almeno nell’offrire modelli alternativi alla amministrazione Tambellini centrodestra e sinistra concordano.

La campagna elettorale è ormai in pieno svolgimento ma il cdx resta impegnato nella ricerca del filo di Arianna che lo guidi fuori dal labirinto in cui si è cacciato.

Da uomo di cdx e da decenni iscritto alla Lega, guardo con orrore e con timore questo scenario e cerco, per quanto posso, di concorrere a trovare vie d’uscita favorevoli non tanto ai singoli attori quanto al mio partito, sbattendo, come tutti, contro un muro di incoscienza o di incompetenza.