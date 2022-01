Fratelli d'Italia si piega alla Lega e accetta la candidatura di Luca Leone, ma vuole Martinelli vicesindaco

Altri articoli in Politica

domenica, 9 gennaio 2022, 16:36

Mario Pardini ha definitivamente chiuso con il centrodestra lucchese: il tradimento della Lega e le parole di Fabio Barsanti hanno scavato un fosso incolmabile. In compenso, Covid a parte, pronta una cena per organizzare la lista che si presenterà, da sola, alle amministrative di settembre 2022

domenica, 9 gennaio 2022, 15:18

Una circolare del Ministero della Salute cambia la norma che rischiava di creare disagio nelle famiglie a partire da domani (lunedì 10 gennaio). La soddisfazione dell'assessore Vietina: "Abbiamo sollecitato fin da subito Anci perché venisse sanata questa contraddizione"

domenica, 9 gennaio 2022, 15:13

"Ai no vax lo Zyklon B", queste le parole usate in una strada di Lucca che rimandano direttamente ai gas usati dai nazisti durante lo sterminio ebraico, testimonianza delle condizioni penose in cui getta oggi il dialogo tra le parti civili, dove si preferisce augurarsi la morte l'un l'altro, come...

domenica, 9 gennaio 2022, 15:02

Da cittadina, voglio esprimermi in riguardo alla comparsa dei manifesti che in centro città a Lucca sono stati affissi contro le persone non vaccinate auspicando l'utilizzo di metodi usati nei campi di sterminio

domenica, 9 gennaio 2022, 13:00

In una nota stampa il movimento Buona Destra Toscana, condanna la comparsa di alcuni volantini affissi a Lucca, riportati la scritta "Ai no vax Zyklon B", con chiaro riferimento al terribile gas usato dai nazisti per lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento

domenica, 9 gennaio 2022, 12:27

"E' inaccettabile che si evochi la camera a gas per chi non si vaccina. Ecco perché condanniamo fermamente i cartelli con la scritta 'Ai no vax Ziklon B' apparsi in centro". Lo sostengono in una nota i consiglieri comunali di SiAmoLucca Serena Borselli, Alessandro Di Vito e Remo Santini