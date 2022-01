Politica



Greenfather and son: il sindaco e Sistema Ambiente incontrano la famiglia 'ecologica'

domenica, 23 gennaio 2022, 12:20

Il sindaco Alessandro Tambellini e la consigliera di Sistema Ambiente Silvana Sechi hanno ricevuto Bianca Biagini e il suo papà Simone, in arte "Greenfather and son". Padre e figlia, infatti, sono noti su Instagram per la loro "mezz'ora verde": un impegno quotidiano per la cura della città durante il quale adottano un tratto di strada, un parco, un angolo di Mura e lo ripuliscono dai rifiuti abbandonati e dalle tracce dell'inciviltà altrui.

Un piccolo gesto, un simbolo dell'amore per l'ambiente che non è passato inosservato: il sindaco Tambellini ha infatti voluto conoscere la piccola Bianca, accompagnata dal papà Simone, per ringraziarla personalmente e spronarla a continuare con questa attività. Un’azione virtuosa che potrebbe diventare esempio anche per altri.

Le "mezz'ore verdi" di Bianca e Simone Biagini possono essere seguite sul profilo Instagram "Greenfatherandson".