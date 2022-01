Politica



Il centrodestra si è suicidato, Mallegni gli ha dato il colpo di (dis)grazia

giovedì, 13 gennaio 2022, 13:12

di aldo grandi

Incredibile, ma vero. Il centrodestra lucchese si è suicidato ancor prima di nascere. Un aborto nemmeno tanto spontaneo, oseremmo dire indotto volutamente da tutti, ma di e padri che non hanno, in realtà, mai voluto che il pargolo prendesse vita. In sostanza un figlio non desiderato ed è così che, adesso, chiunque, a nostro avviso, accettasse la candidatura a sindaco di Lucca in rappresentanza del centrodestra, sarebbe un folle, ma, di questi tempi, in cui il Covid imperversa, di follia ce n'è in quantità.

L'ultima uscita di Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia, sulle colonne della Nazione è davvero singolare. L'ex sindaco di Pietrasanta boccia la candidatura di Luca Leone e avanza la richiesta di un nome nuovo in grado di ricompattare gli animi. Bene, perché allora non lo fa lui il nome? Invece no, si limita a dire che Leone non è la persona giusta, lui che Lucca la conosce sì e no per esserci stato qualche volta a fare un giro delle Mura. Avrebbe potuto proporre, visto che chiede un candidato preparato e intelligente, Remo Santini, tra l'altro suo pupillo e, inoltre, reduce da cinque anni di opposizione coerente e di merda mangiata a piene mani dopo aver perso per un pugno di mosche.

Così facendo Mallegni uccide ogni speranza per il centrodestra e sposta ancora più in là la clessidra del tempo che scorre incessantemente. E se anche le elezioni si terranno a settembre 2022, chiunque dovesse candidarsi a sindaco in rappresentanza di un centrodestra lacerato sarebbe un suicida a prescindere. E infatti se conosciamo un po', avendoci lavorato venti anni fianco a fianco, Remo Santini, possiamo dire che eviterà accuratamente ogni coinvolgimento in tal senso. Così come Mario Pardini il quale, oggi, sta alla finestra e aspetta di vedere passare nel fiume il cadavere dei suoi nemici. Oltre, ovviamente, ad attendere che cosa accadrà oltre Quiesa con Giorgio Del Ghingaro che si sta sbellicando dalle risate.

A pensarci bene, infatti, la sua campagna elettorale non è nemmeno mai iniziata e non è costata nemmeno un penny. Eppure tutti stanno lavorando per lui o quasi. Luca Leone, a nostro modesto avviso, farebbe bene a restarsene a Pisa e a salutare ringraziando. Siamo al 15 gennaio e non si sa ancora niente di come andrà a finire questa barzelletta. La Elisa Montemagni, probabilmente, sarà lì a sfogliare la sua margherita, ma il fatto è che nessuno sembra darle ascolto. Fratelli d'Italia è separato in casa, da un lato Zucconi dall'altro Fantozzi e aggiungeteci per ognuno i propri pretoriani.

Di tutto ciò, chi gode, oltre a Del Ghingaro, è il centrosinistra che non ha neanche bisogno di confrontarsi con l'avversario visto che un avversario non esiste, al momento e chissà per quanto altro tempo. Ci avevano garantito, a destra, che prima del 24 gennaio, giorno dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica delle banane, un nome sarebbe stato estratto dal cilindro dell'incertezza. Dubitiamo profondamente che ciò accada.