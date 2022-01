Politica



Il cordoglio del presidente Luca Menesini e degli ex presidenti della Provincia Andrea Tagliasacchi e Stefano Baccelli per la scomparsa di Emiliano Favilla

mercoledì, 12 gennaio 2022, 18:57

«Un uomo che ha sempre fermamente creduto nella difesa dei più deboli e nella giustizia sociale e che ha combattuto fino all'ultimo per i suoi principi. Che ha saputo trasformare le sue passioni in impegno civile, al servizio degli altri, come ricordano, anche a distanza di anni, tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui quando era assessore provinciale».

Con queste parole, il presidente della Provincia, Luca Menesini, ha voluto ricordare la figura di Emiliano Favilla, che per molti anni ha ricoperto, appunto, la carica di assessore dell'ente di Palazzo Ducale.

Emiliano Favilla, durante la sua esperienza amministrativa provinciale, ha ricoperto il delicato ruolo di assessore ai lavori pubblici, ma si è occupato anche di protezione civile, dando un importante contributo all'organizzazione di questo cruciale settore.

Altra delega che lo ha visto sempre in prima linea per la promozione della sicurezza del territorio, ambito che gli stava particolarmente a cuore, è stato quello della difesa del suolo.

Il presidente Menesini, gli ex presidenti Andrea Tagliasacchi e Stefano Baccelli con i quali Favilla era stato assessore e tutta l'amministrazione provinciale sono vicini alla famiglia di Emiliano Favilla e condividono con loro il dolore per la perdita di una persona della quale tutta la comunità sentirà la mancanza.