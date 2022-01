Politica



Il Movimento Nazionale Rete dei Patrioti e la comunità militante de Il Presidio Lucca appoggiano la candidatura a sindaco di Fabio Barsanti

giovedì, 6 gennaio 2022, 18:45

Augusto Gozzoli, portavoce regionale Toscana e Giovanni Damiani, coordinatore cittadino Lucca intervengono con una breve nota sulla situazione politica in vista delle prossime elezioni amministrative:

Il Movimento Nazionale Rete dei Patrioti e tutta la comunità militante de Il Presidio Lucca, annunciano il proprio sostegno incondizionato a Fabio Barsanti e alla lista "Difendere Lucca" per la prossima tornata elettorale cittadina. Che si presenti in coalizione o in solitaria, quella di Barsanti è l'unica lista a rappresentare una comunità di patrioti attivi ogni giorno dell'anno per fare cultura e volontariato nell'interesse della città, indipendentemente da tornate elettorali e giochi di palazzo. La nostra speranza è che il centrodestra trovi il miglior accordo possibile per chiudere l'era Tambellini e rilanciare finalmente la città, sul piano economico e su quello culturale, ma, a prescindere dall'esito delle trattative, non abbiamo dubbi a schierarci fin da ora al fianco di Fabio Barsanti e "Difendere Lucca".