Il Pci di Lucca contro l'alternanza scuola-lavoro: "Scusa ignobile"

domenica, 30 gennaio 2022, 11:13

Anche il Pci commenta le recenti proteste studentesche che hanno preso luogo tanto a Lucca come nel resto d’Italia, nate per denunciare la morte di Lorenzo, il 18enne di Udine morto in un incidente sul lavoro nel suo ultimo giorno di stage previsto dalla scuola che frequentava, nell’ambito della tanto discussa “alternanza scuola-lavoro”.



“Il 18 di questo mese è morto, in una fabbrica, un ragazzo di 18 anni durante uno stage in azienda”, così inizia la nota stilata dalla sezione Lucca e Valdiserchio del Pci.



“Si tratta della cosiddetta ‘alternanza scuola-lavoro’ un sistema per cui, con la scusa di accelerare il processo di inserimento nel mondo del lavoro si offre alle aziende mano d’opera a costo zero - spiega il gruppo di sinistra -. Un sistema introdotto dalla riforma Moratti del 2003 e reso addirittura obbligatorio nell’ultimo triennio di scuola media superiore con il termine di PCTO nella legge 107/2015 del governo Renzi, la cosiddetta ‘buona scuola’”



“Può accadere che questi ragazzi vengano messi a disposizione di imprenditori senza scrupoli – continua il PCI - che li inseriscono nei processi produttivi senza la necessaria preparazione ed esperienza; un precoce avvicinamento, semmai ce ne fosse bisogno, al mondo dello sfruttamento.”



“Ma il vero problema è che tale pratica è assolutamente diseducativa, seppur funzionale agli interessi e diktat di Confindustria – spiega la nota - in primo luogo subordina ideologicamente la formazione scolastica alle esigenze del mondo produttivo e degli imprenditori; in seconda istanza abitua i ragazzi al lavoro gratuito, quindi li prepara allo sfruttamento e concettualmente ad accettare un mondo del lavoro così come è attualmente, con più precarietà e meno diritti; infine sottrae tempo alla formazione di base , alla crescita di cittadini consapevoli, che magari potrebbero ambire a cambiare in meglio questo mondo.”



“Un trucco, un imbroglio, cui i malcapitati non possono sottrarsi dal momento che questa esperienza farà parte della loro valutazione scolastica. Un regalo quindi fatto surrettiziamente al sistema produttivo che risponde benissimo alle sue necessità di avere mano d’opera gratis per battere la concorrenza sui mercati mondiali e permettere al nostro paese di essere presente sullo scenario globale.”



“Non si pensi che l’incidente mortale di Udine, seppure finora il più drammatico nelle conseguenze, sia un caso isolato; una recente inchiesta apparsa su ‘La Stampa’ evidenzia quanto siano frequenti gli incidenti a studenti durante le attività di ‘alternanza scuola lavoro’ - afferma il Partito Comunista - a qualcuno poco importa se in questa indecente pratica un numero rilevante di giovani ha perso un dito, una mano, un braccio, ha dovuto ricorrere a lunghe cure e terapie, allontanandoli per giunta dalle lezioni in aula.”



“Tutto questo è il prezzo che ancora una volta le classi subalterne ed i loro figli continuano a pagare per il nostro paese – commentano i comunisti - con l’assordante silenzio, se non l’ipocrita tardiva condanna, di diverse forze politiche e sindacali che finora hanno chiuso gli occhi davanti a queste riforme o le hanno addirittura scritte e pensate, in nome di presunte necessità nazionali o interesse delle future generazioni.”



“Il Partito Comunista Italiano si unisce alla protesta degli studenti che in tutta Italia, ed anche a Lucca in questi giorni, stanno manifestando contro questa distorsione della formazione scolastica, per l’abolizione di questo strumento di ulteriore sfruttamento di una generazione che invece dovrebbe essere indirizzata unicamente allo studio ed all’approfondimento culturale – concludono le sezioni di Lucca e Valdiserchio del PCI -. Questa protesta non può essere solo studentesca, deve estendersi a tutto il personale della scuola, al corpo docente, ai sindacati, ai genitori; la mobilitazione deve essere generale, perché la società del futuro sarà conseguenza anche della scuola attuale.”