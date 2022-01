Politica



Il Pd ha il candidato sindaco, ma non trova alleati per coprire il Centro dello schieramento elettorale

domenica, 16 gennaio 2022, 16:52

di francesco pellati

Bollettino giornaliero dal fronte politico lucchese.

Domenica 16 gennaio 2022:

Il Pd ha il candidato sindaco, ma non trova alleati per coprire il Centro dello schieramento elettorale.

Con la adesione (che peraltro pare poco convinta) dei vari nostalgici del PCI, la lista Pd è pericolosamente sbilanciata a sinistra. Appare sempre più una lista di partito e non di coalizione.

Il M5S si sottrae alle profferte del Pd.

Italia Viva fa lo stesso.

Azione va per la sua strada (terzo polo). Ieri lo ha formalizzato, presente Del Ghingaro.

Buona parte dei civici ne prende le distanze.

Raspini fa disperati appelli che per ora cadono nel vuoto: vi si oppone il buon senso. Raspini propone gran parte di quello che lui avrebbe dovuto fare nei suoi dieci anni di assessorato. E’ l’eterno canto delle sirene che viene dalla sinistra: faremo, faremo, faremo.

Se il cdx trovasse pace e sintesi avrebbe un avversario spinto sul versante estremo della sinistra, con un candidato (Raspini) eletto a maggioranza non travolgente alle primarie, non follemente amato dai vari nostalgici del PCI, in odore di continuità con la giunta uscente, poco capace di “catturare” il civismo lucchese, scoperto al Centro.

Una occasione di notevole vantaggio che il cdx colpevolmente non coglie.

Per inciso rispondo agli sfuocati ricordi della signora Quilici.

Circa i numeri: alle comunali del 2017 Il Movimento della signora Quilici (Lega Toscana) ebbe 222 voti, insufficienti per vincere al primo turno. Nulla e nessuno impedì a Lega Toscana di convergere sul nome di Santini al ballottaggio portandogli i suoi voti. Se portati non furono determinanti per la vittoria.

La Lega Nord (allora così si chiamava il mio partito di cui, per inciso, all’epoca ero Presidente per la Toscana) aveva fatto ricorso alla Magistratura per escludere Lega Toscana dalla competizione elettorale ad evitare confusione nell’elettorato (Lega Nord /Lega Toscana). La Magistratura respinse la nostra richiesta, Lega Toscana fu legittimata a presentarsi. Sarebbe stato paradossale chiederne l’esclusione dalla competizione, ma accettare il suo inserimento nella coalizione. A richiesta della Lega Nord, i partiti alleati ne decisero all’unanimità l’esclusione dalla coalizione. Senza entrare in dettagli ormai stantii e di modesto interesse, Lega Toscana intendeva utilizzare il momento elettorale lucchese per regolare conti interni a Lega Nord da cui provenivano i membri di Lega Toscana. Ricordo l’imbarazzo dell’amico Santini per il contenuto delle richieste di Lega Toscana durante un incontro a tre molto teso e penoso: erano tutte richieste rivolte a Lega Nord e nessuna attinente alla competizione elettorale.

Infine, circa il mio interesse alle vicende politiche lucchesi e in generale a quelle toscane: da decenni sono membro di un partito cui ho dedicato impegno e lavoro e di cui ho anche ricoperto ruoli di vertice. Sono da sempre schierato con il centrodestra dello schieramento politico. Il mio incarico di Commissario della Lega a Lucca mi ha consentito di conoscere molti uomini e donne lucchesi, dentro e fuori dai partiti, di cui ho apprezzato intelligenza e onestà, tanto da essergli tuttora amico. Di conoscere molti dei problemi strutturali della città, tuttora irrisolti. Infine, da genovese, trovare nei lucchesi molte affinità culturali: riservatezza, moderazione, pragmatismo, amore per il proprio millenario modello di vita.

Non basta per permettermi di esprimere opinioni e nutrire speranze?

A distanza di 5 anni rifarei le stesse scelte né risponderò più alle probabili reazioni della immemore signora Quilici.