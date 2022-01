Politica



Impegno Civico Lucca risponde a Marcucci (Pd): "Campo largo? Una casa costruita dal tetto senza fondamenta"

martedì, 18 gennaio 2022, 13:20

Celestino Marchini, ex assessore e fondatore del movimento Impegno Civico per Lucca risponde alle parole di Marcucci riguardo la creazione di un "campo largo" d'intesa politica per le prossime elezioni lucchesi.

"Il senatore Marcucci e altri esponenti del PD, compreso il candidato Sindaco, parlano della creazione di un campo largo, 'tutti al lavoro per dare vita a un progetto ampio, di grande respiro, nel quale possano riconoscersi quante più persone possibili' e ancora 'allargarci, abbracciare quante più realtà possibili'" riprendendo quindi le parole di Marcucci, il movimento civico fondato da Celestino Marchini esamina le origini della coalizione di sinistra lucchese, andandone a commentare progetti e ideali.

"Ci chiediamo dove fossero in questi mesi gli esponenti del PD"

"Dovrebbero sapere che le costruzioni durature si iniziano dalle fondamenta e non dal tetto - afferma Impegno Civico - prima avrebbero dovuto, per lo meno, stilare le linee guida, e cercare un dialogo con tutti i raggruppamenti che presentassero affinità di intenti, se questo era l’obiettivo di un campo largo. Al contrario hanno voluto iniziare dal tetto ed ora cercano di consolidare le fondamenta allargando la base programmatica."

"Non sarebbe stato logico - domanda Marchini - invece invitare tutti a contribuire ad un progetto ampio sin dall’inizio stabilendo, prima, almeno le linee guida al futuro programma e poi scegliere, tra i vari candidati proposti dai vari partiti e movimenti civici, colui/ei che rappresentava meglio le linee guida?"

"Impegno Civico per Lucca, organizzazione di area liberal-democratica progressista crede molto nell’etica politica, nella formazione di chi amministra la res publica, nella partecipazione e nell’ascolto, nella concretezza, nella competenza, nella trasparenza, ritiene che sia tardi per contribuire alla costruzione di una casa che è stata iniziata partendo dal tetto."

"Impegno Civico per Lucca è disponibile a collaborare con tutti quanti, alla pari - conclude la nota l'ex assessore Marchini - purché all’interno dell’area liberal democratica progressista e partendo dalle idee, perché se le idee non collimano si tratta solo di attribuzione di posizioni"