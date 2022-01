Politica



Italia dei Valori demolisce Raspini: "Italia dei valori non farà parte di questa combriccola da strapazzo"

sabato, 15 gennaio 2022, 23:10

Italia dei Valori con Domenico Capezzoli replica alle dichiarazioni del candidato a sindaco Francesco Raspini, sull'apertura a nuove alleanze, apparse sul proprio profilo Facebook:

Caro Raspini, qui se c'è qualcuno che fa veti siete voi e lo fate con molta arroganza e da saccenti, ma vi informiamo che noi a tutto ciò non ci stiamo. "La vostra apertura ad una coalizione coesa e più ampia, a nostro parere è tardiva e irraggiungibile spiega il coordinatore provinciale dell'Italia dei Valori Domenico Capezzoli". Ci dovevate pensare prima prosegue Capezzoli, l'obbiettivo era coinvolgere tutte le anime, a partire dal percorso per arrivare alle primarie, che voi avete mascherato di coalizione , ma era a tutti gli effetti una lotta interna ad un partito sempre di più in confusione. Un candidato sindaco che è stato per 10 anni assessore che ogni giorno ci racconta favole è perdente. Lei parla di ambiente, di sanità, di scuola, di strade e molto altro dimenticandosi che alcune di queste materie le aveva come assessore, prima all'ambiente e dopo ai lavori pubblici. Come mai non le ha fatte? Italia dei valori non farà parte di questa combriccola da strapazzo.