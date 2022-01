Italia Nostra: “Si faccia chiarezza sull’alberatura di Piazza Napoleone”

Altri articoli in Politica

lunedì, 31 gennaio 2022, 20:18

"L'unica amministrazione comunale di tutta la Provincia a non appoggiare la nostra candidatura è stata proprio Lucca: che figura!". Non usa mezze parole uil sindaco di Viareggio dopo l'annuncio che la sua città è tra le dieci città candidate per il 2024

lunedì, 31 gennaio 2022, 19:12

Habemus papam: Sergio Mattarella. Vincitori i parlamentari che non volevano elezioni anticipate: avrebbero votato chiunque pur di non mettere a rischio la pensione (settembre 2022) e l’anno e quasi mezzo di emolumento e status parlamentare

lunedì, 31 gennaio 2022, 19:05

Si è svolta ieri, domenica 30 gennaio, l’assemblea provinciale di Europa Verde - Verdi Lucca, con l’elezione dei due co-portavoce, Marta Glenda Lugano e Luca Fidia Pardini, e dell’esecutivo provinciale, completato da Luca Leonardi, Eros Tetti e Valeria Vitiello.

lunedì, 31 gennaio 2022, 16:02

La critica, che poi sfocia in una proposta, arriva dal consigliere comunale Alessandro Di Vito (lista civica SìAmo Lucca) che della nascita della commissione comunale ad hoc che si è occupata della questione è stato il promotore, oltre che il vicepresidente

lunedì, 31 gennaio 2022, 14:52

Le vicende del centro-destra nazionale e le diatribe della stessa posizione politica a cui stiamo assistendo nella politica locale, sono per me incomprensibili. Essendo civica e non partitica, queste discussioni, il modo di fare politica pensando alle poltrone anziché avere a cura l'interesse della città, non le posso tollerare

lunedì, 31 gennaio 2022, 13:21

Commentando la rielezione del presidente della repubblica Sergio Mattarella, avvenuta ieri e segno evidente dell'incapacità dei partiti nazionali di giungere ad un nuovo nome condiviso, Impegno Civico per Lucca riafferma i suoi valori e si dice pronta a collaborare con tutti