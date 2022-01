Politica



Italia Viva risponde a Marcucci (Pd): "Prima ci ignorate, ora ci cercate, se ci volete ritirate Raspini"

venerdì, 14 gennaio 2022, 14:38

Italia Viva Lucca, per voce del coordinatore Alberto Baccini, e Francesco Colucci, di Riformisti per Lucca Viva, rispondono al senatore Pd Andrea Marcucci sulla situazione politica di stallo in vista delle amministrative.

"Il Senatore Marcucci - esordiscono - ci chiede, con quattro righe di maniera, di cancellare due anni di costruzione politica e programmatica del terzo Polo Riformista a Lucca, per sostenere un candidato del PD politicamente inesistente. Il Senatore dimentica che oltre un anno fa demmo al PD ampia disponibilità a discutere di un campo largo fra sinistra e centro per le prossime elezioni a Lucca".

"Ponemmo solo la condizione di partire da un foglio bianco - sottolineano - dove scrivere assieme Programma, Candidato Sindaco e squadra di governo, puntando ad una ovvia discontinuità politica con la Giunta Tambellini, ormai al termine di un mandato decennale, molto dimesso, in vero. Da allora il PD è andato avanti per la sua strada, ignorandoci e disconoscendo anche a livello personale, il ruolo politico che noi di Italia Viva stavamo conquistando nella società lucchese e toscana, fino alle primarie farsa di poche settimane fa e anche di poche presenze".

"La nostra risposta è sempre uguale - affermano -, il PD azzeri tutto, il candidato Raspini si ritiri, si apra un tavolo di discussione fra tutte le forze politiche e i movimenti civici ad eccezione della destra populista e antieuropea, nel supremo interesse di Lucca e della sua collettività. Pensare altrimenti, pensare che bastino quattro righe e una foto, per riportarci contriti all'ovile ed interrompere la costruzione del terzo Polo Riformista è anche offensivo del lavoro che centinaia di nostri iscritti e simpatizzanti stanno facendo da mesi su Lucca e non solo".

"Su una cosa il Senatore bargeo ha ragione - concludono -: il centro-destra lucchese si è spappolato, stanno prevalendo le fazioni più estremiste e più antieuropee e le forze più moderate stanno guardando anche loro al Polo Riformista, sempre più l'unica alternativa credibile per la rinascita di Lucca, dal saporifico torpore Tambelliniano".