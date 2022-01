Italia Viva su assi viari: "Opera essenziale, obiezioni frutto di interessi di partito"

Altri articoli in Politica

martedì, 18 gennaio 2022, 14:11

Sono le parole del segretario territoriale del Pd Patrizio Andreuccetti e di quello comunale Renato Bonturi in risposta al terzo polo

martedì, 18 gennaio 2022, 13:35

Lo chiede all'unanimità la commissione consiliare ambiente (composta, oltre al presidente Daniele Bianucci, anche dal vice Francesco Cellai, e da Massimiliano Bindocci, Nicola Buchignani, Cristina Consani, Andrea Giovannelli, Enzo Giuntoli, Lucio Pagliaro), con un ordine del giorno che sarà stasera posto all'attenzione del consiglio comunale

martedì, 18 gennaio 2022, 13:20

Celestino Marchini, ex assessore e fondatore del movimento Impegno Civico per Lucca risponde alle parole di Marcucci riguardo la creazione di un "campo largo" d'intesa politica per le prossime elezioni lucchesi

martedì, 18 gennaio 2022, 12:31

Nell'atteso DPCM che istituirà le cosiddette attività "Green Pass Free", negozi dove non sarà necessario presentare la certificazione verde per avere accesso, si tratterà anche della situazione dei tabaccai

martedì, 18 gennaio 2022, 08:17

C'era anche l'"influencer suo malgrado" Andrea Colombini tra le centinaia di migliaia di persone che si sono radunate in piazza San Giovanni a Roma per il sit-in dei no-Green pass. Colombini ha lanciato anche la sfida per le amministrative: sarà lui a candidarsi?

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:27

Lo chiede un'interrogazione di Fratelli d'Italia alla giunta regionale, atto di cui è uno dei firmatari il consigliere Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppi economico e rurale