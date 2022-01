La proposta di Angelini (Pd): “Giorno della memoria dedicato a David Sassoli”

Altri articoli in Politica

giovedì, 13 gennaio 2022, 16:24

"Il centrodestra fatica enormemente a trovare un candidato per Lucca, il centrosinistra ha l'occasione di creare un campo largo vero a sostegno di Francesco Raspini". Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci, commentando la situazione politica di stallo in vista delle elezioni amministrative a Lucca

giovedì, 13 gennaio 2022, 14:20

La sostanza però è che l’ipotesi del “terzo polo” stia diventando sempre più concreta: tutto si può dire di Mallegni tranne che spari a vuoto. Tutto lascia intendere che abbia pronto un progetto alternativo da proporre ai lucchesi di centro e di cdx.

giovedì, 13 gennaio 2022, 13:57

C'è stato un tempo in cui il senatore berlusconiano, il sindaco di Viareggio e l'ex presidente della Provincia e sindaco di Castelnuovo, erano uniti in un'associazione presieduta da Maurizio Incerpi, ex avvocato rotale molto vicino agli ambienti cardinalizi: a noi mostrò una foto che ritraeva i quattro amici nella Città...

giovedì, 13 gennaio 2022, 13:12

Non passa giorno senza che il centrodestra lucchese dimostri di essere, perdonateci l'eufemismo, una fogna a cielo aperto. Chiunque sia il candidato, sarà un suicidio annunciato

giovedì, 13 gennaio 2022, 12:28

Il grido di allarme per gli aumenti di gas e luce arriva nei consigli comunali della provincia di Lucca, grazie all'impegno che una serie di forze civiche di sinistra ha deciso di portare avanti in maniera congiunta in più realtà del territorio

mercoledì, 12 gennaio 2022, 18:57

«Un uomo che ha sempre fermamente creduto nella difesa dei più deboli e nella giustizia sociale e che ha combattuto fino all'ultimo per i suoi principi. Che ha saputo trasformare le sue passioni in impegno civile, al servizio degli altri, come ricordano, anche a distanza di anni, tutti coloro che...