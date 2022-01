Politica



La variante Pardini: con Pera presidente il centrodestra ai suoi piedi, ma lui ha scelto di seguire Giorgio Del Ghingaro

martedì, 25 gennaio 2022, 18:50

di aldo grandi

Comincia a delinearsi la piattaforma politica del cosiddetto terzo polo in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera o, ancor più probabile, di fine settembre. Marco Remaschi ha detto senza mezzi termini alla Gazzetta che gliene chiederà conto nei prossimi mesi qualora dovesse fare marcia indietro, che Azione e le altre forze riformiste non hanno alcuna intenzione di appoggiare la candidatura di Andrea Marcucci e del Pd a sindaco di Lucca di Francesco Raspini. Non solo. Ha anche aggiunto che è in corso di preparazione una sorta di agglomerato privo di contrapposizioni ideologiche e aperto a chiunque voglia agire per il benessere della città. Ebbene, sono già entrati a farne parte alcuni personaggi di spicco della politica e della imprenditoria lucchese e uno di questi è Mario Pardini, fondatore di Lucca 2032, preso a pesci in faccia dal centrodestra riunito all'inutile tavolo durato una stagione e finito a pezzi.

Pardini, ex presidente di Lucca Crea, era sceso in campo convinto di avere, come gli era stato paventato dalla Lega di Matteo Salvini, i requisiti necessari per assurgere a candidato unico del centrodestra. Così aveva cominciato a lavorare e a macinare incontri con la gente nei quartieri e non soltanto al punto che, a nostro avviso, se le forze di opposizione in consiglio comunale a Lucca avessero da subito puntato su di lui, la probabilità di aggiudicarsi palazzo dei Bradipi sarebbe stata consistente. Invece i soliti giochi o meglio veti di partito - Elisa Montemagni in primis e Massimo Mallegni subito dopo, ma anche le liste civiche di Remo Santini - hanno costretto Mario Pardini ad abbandonare quello che a tutti gli effetti era stato un tavolo sì, ma da... gioco e niente più.

Ciònonostante Pardini aveva, ormai, dato la propria parola a molti potenziali elettori e, giustamente, ha scelto di restare nella mischia annunciando che Lucca 2032 avrebbe, comunque, corso alle elezioni. Ovvio che Pardini non se la sente di recitare il ruolo di protagonista, in questa situazione, il ruolo di protagonista indiscusso e candidato unico per chissà chi. Invece ha trovato una straordinaria accoglienza proprio in quel terzo polo capitanato da Giorgio Del Ghingaro che, sia pure in vigile attesa sulla riva del fiume, non rinuncia certamente a darsi una occhiata in giro.

Mario Pardini, quindi e non temiamo smentite di sorta, è il primo dei tanti acquisti - alcuni prestigiosi e che vi riveleremo nelle prossime puntate - assolutamente inaspettati per certi versi, che la Giorgio Band ha messo a segno nel mercato invernale e, certamente, l'acquisizione di Pardini è una robusta carta da giocare, ora sì, al tavolo del poker per la scelta del nuovo sindaco dei lucchesi.

Ma attenzione. Come recita il titolo, qualora l'ex senatore Marcello Pera, inserito nella terna proposta dal centrodestra come possibile candidato al Quirinale, dovesse farcela, non sarebbe azzardato prevedere, come già accadde quando divenne presidente del Senato, una sorta di assalto alla diligenza e una concreta marcia indietro per pregare Mario Pardini, che a detta di tutti sarebbe il delfino del professore, di tornare in sella ad un cavallo che, ormai, non soltanto è già azzoppato, ma che non riesce nemmeno a individuare un cavaliere dispostio a salirci sopra.

Sì signori, perché il colmo è proprio questo: dopo gli errori madornali e allucinanti commessi dai professionisti della politica, non c'è un cane che voglia candidarsi a primo cittadino per il centrodestra sapendo benissimo che, ormai, al massimo raccatterebbe qualche pugno di voti e nulla più.

Chiaro quindi come la luce del sole che, attualmente, il pallino del gioco ce l'ha, a tutti gli effetti e sia pure senza aver aperto bocca né mosso un dito, Giorgio Del Ghingaro. A proposito, ci risulta che ci sarebbe la fila per unirsi a colui che il sindaco in carica, Alessandro Tambellini, disse non essere 'degno' di candidarsi perché non made in Lucca. Andateglielo a dire a Francesco Raspini ora...