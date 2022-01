Politica



Libera Associazione Europea, quando Mallegni, Tagliasacchi, Del Ghingaro e l'avvocato Incerpi visitavano i giardini del Vaticano

giovedì, 13 gennaio 2022, 13:57

di aldo grandi

Conoscevamo ed eravamo in costante contatto con un ex avvocato rotale, Maurizio Incerpi, il quale per noi aveva una simpatia manifesta al punto da tenerci costantemente informati su tante cose politiche e non che accadevano ai suoi tempi e anche in quelli più recenti prima che, purtroppo, venisse a mancare. Era stato lui a mostrarci una fotografia che ritraeva Massimo Mallegni, lo stesso Incerpi, Andrea Tagliasacchi e Giorgio Del Ghingaro nei giardini del Vaticano insieme allo stesso Incerpi e ad un monsignore di natura cardinalizia. No problem, del resto Maurizio Incerpi è stato a lungo in stretto rapporto con le alte gerarchie vaticane e ha in più circostanze assunto la difesa di alcuni alti prelati coinvolti in vicende giudiziarie all'interno della nostra repubblica.

Così facendo, ci disse che tutti e tre erano persone di grandi capacità professionali e politiche e che a dispetto delle apparenti divergenze, in realtà facevano o avevano fatto parte parte della medesima associazione, Libera Associazione Europea, con sede a Lucca, che non rammentiamo bene di cosa si occupasse in campo sociale, politico e culturale. Comunque sia quando, qualche giorno fa, Giorgio Del Ghingaro ha postato due righe manifestando soddisfazione peer le parole di apprezzamento ricevute per il proprio lavoro di sindaco da parte di Mallegni e di Marcucci, non siamo rimasti sorpresi.

L'uscita di Mallegni questa mattina con cui ha bocciato la candidatura unitaria di Luca Leone ci ha subito fatto pensare che il terzo polo che potrebbe vedere la luce a Lucca sarebbe benedetto proprio da Mallegni e vedrebbe come candidato unico Giorgio Del Ghingaro al quale si accoderebbe, sicuramente, Mario Pardini, cacciato dalla Lega e, quindi, libero adesso di tessere la propria tela. Quest'ultima non sarebbe poi così diversa da quella a cui è intento a lavorare Giorgione Nostro.

Così facendo, tuttavia, Mallegni romperebbe il patto di unità con Lega e Fratelli d'Italia che vede la Lega scegliere il candidato a sindaco per la città di Lucca. Probabile? Possibile. Non è un mistero che Giorgio Del Ghingaro, convinto che le elezioni si svolgeranno a settembre 2022, si stia prendendo tutto il tempo necessario e, nel frattempo, si guardi intorno meravigliandosi, forse, di vedere così tanta gente, trasversalmente, pronta a schierarsi con lui.

Scioglierà il nodo in tal senso? Anche Italia Viva di Matteo Renzi, l'amico del principe saudita che ha fatto fare a pezzi un giornalista nel consolato turco, è pronta a sostenerlo.

Ci dispiace, in tutta questa storia, solo una cosa: che fine faranno i tanti elettori che non si identificano con la sinistra, ma non si riconoscono in questa destra?