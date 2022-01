Politica



Lista Civile attacca Raspini (Pd): "Strumentalizzare una morte non è azione meritevole"

venerdì, 21 gennaio 2022, 19:22

"La politica urlata e propagandistica produce sempre sconcezze" queste le parole usate da Lista Civile, neo-partito nato il 14 gennaio in vista delle prossime amministrative lucchesi, in merito ad un post di Francesco Raspini, candidato sindaco del Pd, dove esultava per la vittoria di una causa civile contro Remo Santini capogruppo di SiAmo Lucca e giornalista della Nazione di Viareggio.

"Non conosciamo nei dettagli la vicenda oggetto della sentenza - afferma Lista Civile nel suo comunicato - pronunciata dal tribunale civile di Lucca nella causa fra Francesco Raspini e Remo Santini, e dunque mai ci permetteremmo, almeno oggi, di formulare qualsiasi critica alla decisione. Ciò che però solleva il nostro sdegno sono i contenuti della 'pubblicizzazione' della vicenda da parte dell’assessore Raspini, che non ha esitato a diffondere notizie errate e persino a strumentalizzare la morte di un uomo per meri fini di propaganda."

"Diciamo innanzitutto che Remo Santini non è stato 'condannato per diffamazione' - spiega Lista Civile -. Nel post sulla sua pagina Facebook l’assessore esordisce con un 'Remo Santini condannato per diffamazione nei miei confronti'. Ebbene tale affermazione è falsa. Le ‘condanne per diffamazione’ le pronuncia e le può pronunciare solo il giudice penale. Il giudice civile non condanna per diffamazione. Il giudice civile condanna al risarcimento del danno all’immagine, conseguente ad un comportamento ingiusto altrui, e la condanna in primo grado attiene a questo aspetto."

"Per un laureato in giurisprudenza, quale Raspini, ciò è ovvio; è indubitabile che egli ne sia perfettamente consapevole. E se è ovvio, è anche evidente che si è voluto giocare sul fatto oggetto del giudizio civile definendolo impropriamente 'diffamazione', laddove la diffamazione è e non può che essere un reato. E per tale reato Remo Santini non è stato affatto condannato."

"Ma Raspini non si limita a diffondere una notizia che può dare di Santini un’immagine pubblica distorta - continua Lista Civile - usa il nome e il cognome dell’ex responsabile della comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca recitando: 'quanto tutta questa situazione gli abbia creato dolore e danno anche dal punto di vista della salute', adombrando quindi che la dichiarazione di Santini abbia addirittura concorso al decesso del compianto Marcello, amico di tutti noi."

"Strumentalizzare una morte non è azione meritevole, oltretutto nei confronti di un avversario politico - conclude il neo-partito lucchese - ma oltretutto riteniamo che un amministratore pubblico, che si candida alla guida della città, non si possa abbassare a tale livello etico comportamentale, che non è per niente confacente a chi aspira ad assumere il ruolo di primo cittadino."