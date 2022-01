Lista civile: "Sì alla candidatura di Lucca per la neutralità carbonica"

Altri articoli in Politica

giovedì, 27 gennaio 2022, 12:15

Lo chiede un'interrogazione di Fratelli d'Italia, firmata dal consigliere Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico e rurale. Interrogazione di cui primo firmatario è il consigliere Gabriele Veneri, sottoscritta anche dal consigliere Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio

giovedì, 27 gennaio 2022, 08:58

Presentare domanda per partecipare al bando europeo “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030” è una bella iniziativa, ma M5S di Lucca sprona a essere chiari e produttivi

giovedì, 27 gennaio 2022, 08:56

A fronte delle molte difficoltà imposte dalla pandemia sul sistema sanitario e dei fondi del PNRR in arrivo durante queste settimane, l'unione sindacale di base pubblico impiego di Lucca (Usb P.I) fa il punto della situazione sulle condizioni del sistema sanitario lucchese, denunciandone le criticità come la mancanza di personale...

mercoledì, 26 gennaio 2022, 17:45

Remo Santini, dopo altri accessi agli atti, aggiunge ulteriori elementi che fanno emergere il contrasto tra l'alienazione e il regolamento comunale

mercoledì, 26 gennaio 2022, 14:59

In vista delle prossime amministrative lucchesi Potere al Popolo rende manifesta la sua posizione, affermando di non volersi candidare per le elezioni 2022

mercoledì, 26 gennaio 2022, 14:45

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia sta preparando un atto per chiedere ristori o sgravi fiscali e rateizzazione dei tributi regionali