Politica



L’M5S Lucca ed amministrative 2022: "Noi ci siamo, per i nostri valori di ambiente, solidarietà, trasparenza e onestà fino alla fine"

mercoledì, 12 gennaio 2022, 18:21

di massimiliano bindocci

M5s c’è e si ripropone con il suo simbolo che è testimonianza di un’azione attiva e continua nella politica cittadina, in questi anni ci siamo caratterizzati a Lucca per essersi battuti per ambiente, trasparenza e giustizia sociale più di ogni altra forza politica.

Le nostre battaglie per il verde, per la sanità, contro le speculazioni sulla manifattura, per la riqualificazione dei quartieri, per la difesa dei più deboli, per la trasparenza nelle assunzioni e negli appalti, per un funzionamento serio delle società partecipate (Sistema Ambiente e non solo!) sono state molte e fatte con coerenza e convinzione.

Abbiamo messo in imbarazzo spesso la maggioranza e dimostrato a parte dell’opposizione come si fa la vera opposizione nelle sedi opportune.

Ora noi non vogliamo partecipare alla gara dei nomi, ma dare un contributo di progetto e di idee, e soprattutto ci rivolgiamo ai tanti delusi della politica tradizionale che meritano di avere chi li rappresenta nel gestire il futuro della città.

Il M5S di Lucca è aperto ad forme collaborazione con il mondo dei comitati, gruppi ambientalisti, mondo progressista, associazioni, liste civiche, ma su una base di pieno e reciproco rispetto, nel quadro di procedure trasparenti e partecipazioni.

Le alleanze devono basarsi sulla base del nostro decalogo programmatico, che stiamo definendo in questi giorni e sugli obiettivi e sul merito dei problemi.

Esprimiamo l’amarezza per tutti i giochetti che leggiamo dove siamo già alla spartizione della torta che non c’è.

Siamo anche molto critici rispetto a questi 10 anni di governo del centro sinistra.

Detto questo apriremo ad una serie di incontri per vedere se sussistono le possibilità di creare una coalizione che si riconosca nei nostri obiettivi ed in un candidato sindaco con metodo trasparente.



Nella foto: il banchetto della raccolta giochi usati per i bambini meno abbienti del M5S di Lucca