Politica



Mario Pardini, una cena con cinquanta persone per fissare i candidati della lista Lucca 2032

domenica, 9 gennaio 2022, 16:36

di aldo grandi

Mario Pardini non vuol più sentir parlare di alleanze o di tavoli. Le prime si sono, infatti, rivelate un trabocchetto sin dall'inizio e i secondi anche peggio. Quello che ha dato più fastidio a Pardini, fondatore di Lucca 2032, è stato il voltafaccia della Lega, nonostante in passato sia Matteo Salvini sia altri dirigenti regionali avessero speso più volte simpatia e apprezzamento per la sua candidatura. Parole profetiche quelle del professor Marcello Pera che, a chi scrive, predisse che la Lega e la Montemagni avrebbero fatto dietrofront. Inoltre anche le parole di Fabio Barsanti sono state digerite malissimo da Pardini. Anzi, ancora sono lì che non vanno né giù né su.

Così, alla fine e visto anche il passo indietro e l'obbedisco di Fratelli d'Italia, Mario Pardini ha messo un bel mattone su ogni ipotesi di ritorno e di alleanza con il centrodestra predisponendosi a correre da sé e da solo. Questo anche per non tradire le molte persone che, in tutti questi mesi, gli hanno manifestato appoggio più o meno incondizionato.

Alle elezioni di settembre 2022 - ormai è più che evidente lo spostamento causa Covid - quindi Pardini sarà ai blocchi di partenza deciso a far valere la propria candidatura. Per il centrodestra, indubbiamente, un bel dito in c..o con l'anello del papa che tradotto in parole povere significa un bel problema con cui convivere.

Nella lista di Pardini sicuri presenti i consiglieri comunali attualmente in carica, Enrico Torrini e Cristina Consani, ma ci sono altri nomi di ex consiglieri e anche ex assessori dell'epoca Favilla pronti a portare il proprio bagaglio di esperienze.