"Pera e Amato due Presidenti che onorerebbero l’Italia e Lucca"

mercoledì, 19 gennaio 2022, 23:49

Prospettive drammatiche per le Apuane, uno dei gioielli naturali più importanti della toscana, quelle descritte da Eugenio Baronti di Sinistra Italiana, che in una nota esamina la situazione amministrativa ed economica attorno alle montagne e al suo sfruttamento, non risparmiando attacchi e accuse verso l'amministrazione del comune di Vagli

mercoledì, 19 gennaio 2022, 23:41

"La priorità è liberare la circonvallazione di Lucca dalla morsa del traffico, soprattutto dai mezzi pesanti, e dallo smog, gli Assi viari rappresentano anche un'opportunità di sviluppo per tutto il territorio. L'obiettivo deve essere quello di migliorare la scorrevolezza della viabilità evitando la concentrazione di tutto il traffico intorno alle...

mercoledì, 19 gennaio 2022, 23:35

Una mozione per installare panchine, cestini e defibrillatori lungo il percorso pedonale dell'Acquedotto, è stata respinta nell'ultimo consiglio comunale dalla maggioranza che sostiene Tambellini. Il consigliere di opposizione Fabio Barsanti, promotore del documento e da anni sensibile al miglioramento delle potenzialità del parco del Nottolini, critica duramente il voto del...

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:47

Torna sul tema degli Assi Viari anche Europa Verde, attraverso le parole di Luca Pardini ed Eros Tetti, responsabile di Europa Verde Lucca e co-responsabile di Europa Verde Toscana

mercoledì, 19 gennaio 2022, 13:33

Anche il comitato Altrestrade di Lucca dice la sua sul tema degli Assi Viari, rispondendo ad una nota di ieri firmata Baccini e Colucci, rappresentanti rispettivamente di Italia Viva e Riformisti x Lucca. Nella giornata di ieri, infatti, i due avevano mostrato soddisfazione per alcuni interventi iniziati dall'Anas, interpretati come...

mercoledì, 19 gennaio 2022, 12:33

Il consigliere regionale nei mesi scorsi aveva presentato un'interrogazione affinché la Regione sollecitasse Poste Italiane a risolvere la grave carenza di personale negli uffici postali della provincia di Lucca