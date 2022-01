Politica



Provincia, Menesini ha assegnato le deleghe: Nicola Conti vicepresidente

giovedì, 20 gennaio 2022, 12:30

Un vicepresidente della provincia di Lucca di nuovo versiliese e sei consiglieri delegati. Diventa operativo con queste novità il nuovo corso dell'ente di Palazzo Ducale guidato dal presidente Luca Menesini dopo il rinnovo del consiglio provinciale avvenuto con le elezioni di secondo livello dello scorso 18 dicembre.

Oggi Menesini ha ufficializzato la nomina di Nicola Conti quale vicepresidente della Provincia e le deleghe ai 6 consiglieri di maggioranza in base alle competenze, alle funzioni e ai servizi dell'amministrazione.

Dopo Maurizio Verona (sindaco di Stazzema, vicepresidente dal 2018 al 2021) a ricoprire quindi la seconda carica dell'ente sarà il quarantenne Nicola Conti, pietrasantino, ingegnere idraulico e dei trasporti, dipendente del Consorzio di Bonifica Toscana 1 Nord, consigliere comunale e capogruppo Pd di Pietrasanta dove ricopre la carica di membro della commissione comunale Ambiente.

Conti si occuperà, appunto, di ambiente (una parte di questa competenza è stata ritrasferita alle Province in particolare su autorizzazioni per gestione rifiuti e sanzioni amministrative in materia ambientale – ndr), Polizia provinciale, infrastrutture ed edilizia scolastica della Versilia storica.

Capogruppo di maggioranza della lista "Provincia Civica Democratica e Progressista con Menesini" sarà la consigliera provinciale Maria Teresa Leone a cui Menesini ha assegnato le deleghe all'istruzione, alle pari opportunità e alla Lotta alle diseguaglianze, in pratica le stesse deleghe che aveva nella precedente consiliatura.

Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano, riceve le deleghe alle infrastrutture e alla viabilità della Piana di Lucca e della Valle del Serchio; poi trasporto pubblico locale, PUMS Valle del Serchio e Sport.

Andrea Carrari, sindaco di Piazza al Serchio, ha le deleghe all'edilizia scolastica e alla viabilità per la zona della Garfagnana, aree interne e Protezione civile.

Sara D'Ambrosio, sindaco di Altopascio, riceve le deleghe sull'edilizia scolastica per Lucca e la Piana, cultura e Pums Piana di Lucca.

Iacopo Menchetti: deleghe alla viabilità, alle infrastrutture e all'edilizia scolastica della Versilia sud, Pianificazione territoriale, Pums Versilia, Porto, Parchi, turismo.

Dal canto suo il presidente Luca Menesini si tiene le deleghe alla Pianificazione strategica e PNRR; allo sviluppo economico e alla valorizzazione di Palazzo Ducale.

La nomina di Nicola Conti quale vicepresidente della Provincia di Lucca sarà formalmente ufficializzata nel corso della seduta del prossimo Consiglio provinciale.