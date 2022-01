Politica



Raspini sindaco: la prima sede è a Ponte a Moriano

sabato, 29 gennaio 2022, 14:38

Inaugurazione della prima sede territoriale e apertura del percorso con i cittadini lucchesi per la costruzione del programma elettorale: l'appuntamento con Francesco Raspini, candidato sindaco per le elezioni comunali Lucca 2022, è per sabato 5 febbraio, alle 11, in piazza Cesare Battisti a Ponte a Moriano.

"Una scelta non casuale - spiega il candidato sindaco Raspini -. Si parte, anzi si riparte. E lo facciamo dalle periferie: il luogo di partenza di questa avventura e di questo impegno, infatti, non è privo di significato. Serve a raccontare la nostra rotta, la direzione del nostro sguardo e delle nostre priorità, con al centro le periferie e le persone, come terreno da cui sviluppare opportunità, sviluppo, idee e spazi di crescita per tutti".

Con l'inaugurazione della prima sede territoriale del comitato Francesco Raspini Sindaco, parte anche il percorso vero e proprio della campagna elettorale: con l'apertura dei tavoli tematici, aperti alla cittadinanza, alle associazioni, ai portatori di interesse e a singoli interessati a costruire il programma per il futuro di Lucca. Accanto a questo, inoltre Raspini metterà in piedi un calendario di presenza su tutto il territorio comunale.

"Casa per casa, strada per strada, frazione per frazione, quartiere per quartiere - conclude -. Nei prossimi giorni pubblicherò il calendario con tutti gli appuntamenti sul territorio comunale. Spazi fisici e virtuali, luoghi veri, momenti reali di confronto e di incontro, per scrivere insieme questa nuova storia. La nostra storia: di una Lucca capace di superare se stessa. In questo questo momento in cui il Paese ha bisogno di stabilità e certezze, noi vogliamo proporci come la coalizione che dà sicurezza e stabilità, lontana da avventurismi e sgangheratezze che abbiamo visto in questi giorni per l'elezione del Presidente della Repubblica e che da più parti si leggono anche sul piano locale".

Infine un invito: "vi aspetto sabato 5 e tenetevi pronti, perché si parte davvero".

Per prendere parte al percorso che porterà alla definizione del programma elettorale o per essere coinvolti nelle iniziative e nelle attività della campagna elettorale, è possibile scrivere a questi contatti: raspinisindaco@gmail.com; numero Whatsapp: 333.7810947.