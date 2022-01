Remaschi, sui congressi provinciali di Azione in Toscana: "Congresso occasione unica di dialogo e confronto, un passaggio democratico fondamentale per "diventare grandi" insieme"

Altri articoli in Politica

venerdì, 14 gennaio 2022, 22:53

Il comitato Altrestrade Lucca spiega in un comunicato che Anas effettua dei sopralluoghi lungo il tracciato dell'asse nord-sud per effettuare dei saggi sui terreni che interessano il progetto

venerdì, 14 gennaio 2022, 22:39

Il consigliere comunale di Lucca 2032 ricorda come era stato presentato Mario Pardini e come solo con lui il centrodestra avrebbe potuto vincere mentre troppe sono state, al contrario, le ingerenze di gente venuta da fuori come i Mallegni, le Montemagni, i Cavirani e gli Zucconi

venerdì, 14 gennaio 2022, 19:50

Si è aperto oggi il cantiere per la messa in sicurezza e l'adeguamento strutturale ed impiantistico da parte della provincia di Lucca per il "nuovo" complesso di S. Nicolao a Lucca, storica sede degli istituti scolastici "Paladini" e "Civitali"

venerdì, 14 gennaio 2022, 17:21

A Lucca si galoppa verso le amministrative di questa primavera e, di conseguenza, i partiti e i loro maggiori esponenti provano a rafforzare le coalizioni in vista delle urne. Il Pd lucchese, che ha scelto, tramite le primarie, l'assessore Francesco Raspini come candidato per confermarsi alla guida della città, sonda...

venerdì, 14 gennaio 2022, 14:38

Italia Viva Lucca, per voce del coordinatore Alberto Baccini, e Francesco Colucci, di Riformisti per Lucca Viva, rispondono al senatore Pd Andrea Marcucci sulla situazione politica di stallo in vista delle amministrative

giovedì, 13 gennaio 2022, 17:53

Chiarimenti urgenti su un sondaggio Demopolis che sta raggiungendo numerosi lucchesi via mail, con il logo del Comune di Lucca. E' quanto chiede, dopo una serie di segnalazioni arrivate in queste ore, il capogruppo di SìAmoLucca Remo Santini