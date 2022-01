Politica



Mercato del Carmine: consegnate due proposte alla scadenza del bando pubblico

giovedì, 27 gennaio 2022, 19:27

Questo pomeriggio alle ore 17 sono scaduti i termini per la consegna delle domande relative al bando per l'affidamento in concessione del Mercato del Carmine.

“Esprimiamo soddisfazione per le due proposte che sono arrivate – affermano gli assessori al patrimonio, allo sviluppo economico e lavori pubblici Gabriele Bove, Chiara Martini e Francesco Raspini - Questo risultato è frutto dell'impegno dell'amministrazione Tambellini che ha saputo investire risorse e progettualità su questo antico complesso architettonico del centro storico così importante per il futuro della città. Adesso attendiamo la prima riunione della commissione che, il prossimo 3 febbraio, valuterà la rispondenza della documentazione a quanto richiesto dal bando prima di passare in modo approfondito alla valutazione delle singole proposte”.