Santini a Raspini: "Trascinare la normale dialettica politica nelle aule di tribunale è segno di arroganza e debolezza"

giovedì, 20 gennaio 2022, 17:58

Il leader dell'opposizione in consiglio comunale Remo Santini nonché ex candidato a sindaco e giornalista professionista, ha voluto rispondere con una breve nota alla sentenza con cui il tribunale lo ha condannato al risarcimento nei confronti di Francesco Raspini:

Trascinare la normale dialettica politica nelle aule di tribunale è segno di arroganza e debolezza, ma questa non è che la conferma del profilo della persona che si candida con questi presupposti a diventare sindaco della città, e preferisce fare richieste di risarcimento milionario anziché limitarsi a un franco confronto sui temi e sulle polemiche che nella nostra attività sono la normalità. Sono certo oltretutto non solo della mia correttezza, ma anche del fatto che i prossimi gradi di giudizio (ricorreremo infatti in Appello) riconoscano l'insussistenza della vicenda che mi viene contestata. Vicenda che per come è maturata da parte di chi mi ha denunciato, è un evidente tentativo di intimidire un avversario con mezzi che niente hanno a che vedere con la politica della P maiuscola. Sono ancora più motivato a portare a termine il mandato in consiglio comunale, per combattere pure contro queste derive: essere diventato bersaglio significa avere messo in difficoltà la controparte con il ruolo di opposizione intransigente che ho svolto in 5 anni: questo, unito alla richiesta di soldi, per me è medaglia sul petto. Sono convinto che i lucchesi comprendano molto bene cosa è successo, compresa la mancanza di rispetto e memoria per altre persone coinvolte.