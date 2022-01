Politica



SìAmoLucca: "Sondaggio elettorale del Comune pagato con soldi pubblici? Subito chiarezza"

giovedì, 13 gennaio 2022, 17:53

Chiarimenti urgenti su un sondaggio Demopolis che sta raggiungendo numerosi lucchesi via mail, con il logo del Comune di Lucca. E' quanto chiede, dopo una serie di segnalazioni arrivate in queste ore, il capogruppo di SìAmoLucca Remo Santini: che annuncia un accesso agli atti per approfondire la questione.

"Ci auguriamo che non sia vero e arrivi una smentita, perché tutto lascia intuire che il Comune ha commissionato a un noto istituto demoscopico quello che è con tutta evidenza un sondaggio elettorale, visto che siamo a 4 mesi dal voto, e attraverso il quale con numerose domande si sta chiedendo ai lucchesi il giudizio sull'amministrazione Tambellini, il gradimento sui servizi erogati e soprattutto suggerimenti sulle priorità future, oltre che dare informazioni sui progetti in corso o da decidere, di fatto pubblicizzandoli a chi non li conosce - spiega l'esponente dell'opposizione -. Se è l'amministrazione ad aver commissionato il sondaggio (compare il logo del Comune di Lucca) si tratterebbe di un fatto gravissimo: sia perché si spendono soldi pubblici per avere informazioni da far utilizzare a una parte politica, ovvero quella che guida l'amministrazione attualmente e che si ripresenterà alle elezioni con Raspini candidato sindaco, sia perché il questionario è strutturato in una forma che non lascia spazio a dubbi sulla volontà non solo di capire l'atteggiamento dell'elettorato di fronte a scelte fatte, ma anche in merito alle prospettive. Una mossa ingiustificabile, tanto più perché l'amministrazione è, appunto, in scadenza".

Chiude Santini: "Questa amministrazione ci ha abituato a scorrettezze di ogni tipo, ma questa di gran lunga rientra tra le più clamorose. Se risulterà ufficialmente che è stato commissionato dal Comune, è evidente che i risultati del sondaggio pagato dalla collettività saranno conosciuti solo dagli esponenti della giunta. Pretendiamo che ci venga data una spiegazione".