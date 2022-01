Politica



Sinistra Con: "Nuove idee di mobilità, basta a progetti vecchi e superati"

lunedì, 24 gennaio 2022, 19:02

'Sinistra con' interviene sul tema assi viari e si interroga sul perché il progetto Anas non si confronta con il giudizio di "non ottemperanza" formulato dal ministero dell'ambiente nel dicembre 2019. Invita la Provincia e i comuni a lavorare a una nuova idea di mobilità a Lucca e nella Piana. I recenti sopralluoghi dei tecnici di Anas hanno riaperto discussioni e polemiche su idee vecchie e superate.

"Nel merito del progetto Anas ci riferiamo alla mancata integrazione del "progetto con il contesto territoriale e ambientale nel rispetto della configurazione plano-antimetrica' e a scelte progettuali che provocherebbero danni al reticolo delle acque superficiali - si legge nella nota -. Perché in oltre due anni non si è saputo niente salvo la nomina di un commissario che dovrebbe accelerare la realizzazione di un progetto che non esiste?"

"Dopo oltre sei mesi non ha trovato neppure qualche ora per confrontarsi con le istituzioni locali - va avanti il comunicato -. Sinistra Con ribadisce le proprie posizioni e sostiene che ' dopo trent'anni è giunto il momento di prendere atto che non ha più senso continuare con un'impostazione inadeguata e fallimentari poiché non ha prodotto soluzioni fattibili e accettabili".

C'è urgente necessità di scelte capaci e di forte discontinuità con il passato. La Provincia e i comuni della Piana devono mettere in campo un nuovo approccio per quanto riguarda il tema sulla mobilità. Quest'ultimo fatto di visioni generali e visioni concrete e di interventi a breve, medio e lungo termine, va sottoposto a Regione, governo nazionale e all' Unione europea e ottenere i finanziamenti.

"Pensiamo che si debba lavorare in molte direzioni - si avvia alle conclusioni la nota -. Aggiornare il Pums del comune di Lucca che già contiene delle scelte innovative, accelerare al massimo la realizzazione del ponte sul Serchio e dell'asse suburbano e il nuovo casello di Mugnano". "Riqualificare con adeguati investimenti il ruolo della viabilità, il potenziamento del trasporto pubblico e un grande piano di mobilità ciclabile - conclude Sinistra Con -. Tra i potenziamenti quello delle reti ferroviarie ( raddoppio fino a Viareggio e le linee fino a Pisa e verso la Garfagnana)".