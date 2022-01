Politica



"Sul depuratore di Veneri chiediamo chiarezza"

sabato, 8 gennaio 2022, 12:27

di diego venturini

"La vicenda della vendita all'asta del depuratore di Veneri non è affatto conclusa e, vista l'importanza della partita, una discussione pubblica al riguardo è quanto mai necessaria". Proprio per questi motivi, Giovanni Bertilacchi, Gianluca Flosi, Tommaso Panigada e Cristina Tronchetti, quattro cittadini residenti nel comune di Villa Basilica, sono voluti intervenire su un tema scottante e molto discusso, ma sul quale, a detta loro, c'è ancora necessità di fare chiarezza.

Secondo quanto riportato dai quattro villesi, per la realizzazione dell'impianto di Veneri, oltre 30 anni fa, furono spesi circa 15 miliardi di vecchie lire, di cui oltre 2 miliardi concessi in prestito dalla regione ma mai restituiti. "Ci domandiamo come sia stato possibile anche solo pensare di vendere il depuratore in presenza di questo macigno – spiegano -. Non ci è dato nemmeno sapere quanti miliardi siano stati erogati da Firenze per la costruzione delle fognature, perché il comune di Villa Basilica non ha trasmesso alla regione la documentazione. Documentazione dalla quale sarebbe peraltro emersa la vendita, da parte della nostra amministrazione comunale, di un terreno di sua proprietà con l'annesso impianto di re-immissione nel torrente delle acque depurate a Veneri, realizzato a suo tempo dal Coad (Consorzio Acque Depurazione): pratica prevista, mai realizzata e a questo punto non più possibile".

Una vicenda complessa e piena di sorprese, soprattutto nel contratto di concessione fra Coad e la società di gestione. "Al termine di tale concessione, l'impianto dovrebbe essere restituito con tutte le attrezzature funzionanti senza nessuna contropartita. Tutto ciò è stato contraddetto dal capitolato d'asta, in base al quale l'aggiudicatario avrebbe dovuto acquistare per oltre 700 mila euro dal gestore uscente una parte dei macchinari già chiaramente risultanti come proprietà di Coad".

Ma l'aspetto più preoccupante dell'operazione, per i quattro cittadini, è lo spacchettamento fra fognature e depurazione. "Gli oltre 600 mila euro incamerati nel 2021 dal comune di Villa Basilica per i suoi diritti di proprietà sullo scarico delle cartiere garantiscono un valore commerciale. È quindi evidente come l'operazione in atto sancisca la vendita di un pezzo di azienda e rappresenti perciò un palese danno erariale per il patrimonio pubblico".

Altre incongruenze circondano la vicenda, come la mancata perizia degli impianti da parte della regione e la 'sparizione', almeno su carta, di una parte dei macchinari. "In ogni caso, non ci risulta esistano i presupposti di legge per vendere un impianto di questo genere. La normativa dice esplicitamente che non è consentita la vendita di acquedotti, fognature e depuratori di proprietà pubblica, se non nei modi da essa stabiliti. Siamo sempre in attesa che le due amministrazioni, quella di Villa Basilica e quella di Pescia, chiariscano quindi a quale norma fanno riferimento. Del resto – concludono -, Villa Basilica si priva di quota parte della proprietà del depuratore, mentre, almeno per ora, non intende vendere la fognatura".

I quattro cittadini villesi fanno sapere di aver chiesto, per il 15 gennaio, una sala comunale per illustrare le loro ragioni. Segnalazioni in merito sono state inoltre inviate a Procure della Repubblica, Anac e Corte dei Conti, "per avere certezza che tutto si stia svolgendo regolarmente".