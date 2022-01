Politica



Unione studenti, Cobas e Priorità alla scuola: "Più sicurezza nei luoghi di lavoro, basta ai tirocini"

venerdì, 28 gennaio 2022, 18:39

"Manifestiamo in onore di Lorenzo, un nostro coetaneo di 18 anni che è morto mentre lavorava gratuitamente a un progetto scolastico. Gli è caduta in testa una trave perché non sono state garantite le condizioni di sicurezza". Queste sono le parole di Paolo Pasqualetti, responsabile dell'organizzazione Unione Studenti e rappresentante d'istituto al Vallisneri che, insieme a Cobas Lucca e Priorità alla scuola è sceso in piazza per dire basta all'alternanza scuola - lavoro ( oggi chiamata Pcto, ovvero percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento).

La vicenda a cui si fa riferimento è quella del giovane Lorenzo Parrelli deceduto lo scorso 21 gennaio mentre svolgeva l'ultimo giorno di stage gratuito alla Burimec di Lauzacco in provincia di Udine. Frequentava il quarto anno al centro di formazione professionale dell'istituto salesiano Bearzi ma una trave di metallo gli è caduta addosso colpendolo alla testa. Questa la tragica fine di un giovane la cui vita "è stata spezzata dalla fame di profitto di aziende senza cultura della sicurezza sfruttano durante i percorsi formativi". "Basta alternanza schiavile", "Basta salari da fame", "Basta alternanza che insorgiamo per il lavoro" sono stati alcuni degli striscioni apparsi durante il presidio di questo pomeriggio davanti al Caffè delle Mura dove gli studenti delle scuole superiori hanno chiesto di abolire tale percorso formativo affinché non ci siano più "misure di sfruttamento".

Secondo Matteo Masini di Priorità alla scuola, il comitato nazionale nato nei primi mesi di inizio pandemia, l'obiettivo è quello di aprire le scuole in sicurezza. Il movimento d'opinione, come è stato definito, è presente in altre città italiane e a livello nazionale che da sempre denuncia i pochi finanziamenti dell'organico (docenti e assunzione personale Ata) e tutte le crticità sia del precedente governo che di quello attuale in materia di gestione, aperture e protocolli.

La mobilitazione di oggi non ha riguardato solo la scomparsa di Lorenzo ma anche di tante altre vittime morte sul posto di lavoro come il caso di Luana e di molti altri ancora. Il problema sulla sicurezza è una piaga del nostro Paese, ha fatto sapere Rino Capasso dei Cobas che ha evidenziato quanto sia allarmante "tre/quattro morti al giorno anche se erano discesi a inizio pandemia". Gli studenti intervenuti sono tornati sul solito concetto, ovvero quello di abolire i tirocini gratuiti perché "se un giovane o una giovane offrono forza - lavoro devono essere retribuiti".

Foto Ciprian Gheorghita