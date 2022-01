Politica



Uniti per la Manifattura: "Almeno di partecipazione evitate di parlarne"

sabato, 15 gennaio 2022, 21:30

"Almeno di partecipazione evitate di parlarne". Non le mandano certo a dire gli attivisti di Uniti per la Manifattura, che da tempo invocano a gran voce un percorso, appunto, partecipativo in merito alla destinazione di parte dell'ex manifattura sud. La richiesta ufficiale di un simile approccio era stata sottoscritta da 1400 cittadini e consegnata a settembre in regione, ma sarebbe stata ignorata, nel silenzio anche del sindaco Tambellini.

"Un'ulteriore dimostrazione di grave mancanza di rispetto verso i cittadini e verso le istituzioni – tuona l'associazione -. L'amministrazione comunale non solo non si è degnata di rispondere, ma nel frattempo ha pure svenduto sei mila metri quadri del bene in questione per una cifra ridicola a un acquirente che è tuttora anonimo. Con quale faccia il Pd si proclama il partito della partecipazione e delle primarie?".

Durissime le stangate di uniti per la Manifattura ai dem lucchesi, considerati "solo fuffa" e non aperti all'ascolto e al dialogo. "Hanno ampiamente e in molte occasioni dimostrato di considerare il governo della cosa pubblica un fatto loro, sentendosi in diritto di decidere per tutti senza sentire nessuno. Questa non è più democrazia, ma una sorta di autocrazia dove le risorse disponibili sono investite in modo orientato da interessi che non corrispondono più al bene comune".

Un atteggiamento, quello del Pd lucchese, dal quale "si comprende perché tra il cittadino e i partiti politici si sia creato distacco e sfiducia generalizzata. Almeno fateci il piacere di non sbandierare più la parola 'partecipazione' – conclude Uniti per la Manifattura -. Anzi, cancellatela proprio dai vostri programmi e dal vostro vocabolario. Una parola e un principio che avete troppe volte violato e tradito".