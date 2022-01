Politica



Vaccini: no all'estorsione del consenso

sabato, 22 gennaio 2022, 08:48

di luca dinelli

Tra le molte questioni poste dall'obbligo vaccinale, ne segnaliamo una che rischia di passare inosservata. Per inquadrare il problema, dobbiamo rifarci alla legge 219 del 2017 seguita ad una serie di normative precedenti, italiane ed europee, che affrontavano la necessità di garantire al paziente la conoscenza delle caratteristiche e dei rischi collegati ad un percorso terapeutico, in modo da garantirgli la piena libertà di scelta.

Con la 219, sulla scorta di ampi dibattiti giurisprudenziali e dottrinali in materia, viene statuita l'obbligatorietà dell'acquisizione di un consenso libero ed informato, come condizione indispensabile all'inizio e alla prosecuzione di qualsiasi cura. Fanno eccezione i trattamenti obbligatori, laddove intervengano situazioni particolari che devono essere regolate da leggi ad hoc, come previsto dalla Costituzione.

Con i recenti obblighi vaccinali anti covid, introdotti dapprima per categorie specifiche di lavoratori e, da ultimo, per la generalità degli ultracinquantenni che si trovino in territorio italiano, l'equilibrio tra la libertà di scelta del singolo e l'interesse alla difesa della salute della collettività nel suo insieme è stato fissato dal legislatore, propendendo a favore di quest'ultima, tanto da determinare per gli inadempienti la compressione di altri diritti di rango costituzionale, in primis quello al lavoro. Già questo dovrebbe essere sufficiente per concludere che la normativa sul consenso informato non è suscettibile di applicazione al caso specifico.

Due domande sorgono spontanee: una volta che, attraverso l'imposizione di un obbligo, la normativa abbia raggiunto il risultato atteso, qual è il valore aggiunto di ottenere un formale consenso, anche qualora il vaccinando sia ostile alla vaccinazione? Non dovrebbe bastare il fatto che il cittadino ha aderito, visto che la sua posizione psicologica di fronte al trattamento è irrilevante rispetto al beneficio presunto per la collettività?

Ebbene, al di là di ogni considerazione logica e giuridica, in Italia ci si ostina a proporre agli abitanti sottoposti all'obbligo un modulo di consenso informato che deve essere formalmente accettato e firmato, pena l'impossibilità di ottenere la prestazione sanitaria. A nulla valgono le rimostranze dei pazienti, che proclamano che la loro accettazione è unicamente dettata dall'impossibilità di sopravvivere senza stipendio.

O dichiarano ufficialmente la loro volontaria accettazione o non vengono vaccinati. E' del tutto evidente, che un consenso così ottenuto è estorto a tutti gli effetti. Di più. L'accettazione scritta, indotta con simili metodi somiglia più ad un'abiura medievale che ad un consenso libero ed informato. Quella che era all'inizio una norma a tutela della dignità della persona si traduce in una forma di umiliazione del tutto gratuita.

La Regione Toscana ha aggiunto a questa pratica barbara un tocco di particolare raffinatezza. Recandosi all'indirizzo del portale dedicato alla prenotazione delle vaccinazioni (Prenotazione Vaccini - Regione Toscana (sanita.toscana.it) ), ci accorgiamo di una voce particolare, posta in calce alla prima pagina, che deve essere necessariamente spuntata, pena l'impossibilità di proseguire: “Esprimo la mia volontaria adesione alla campagna di vaccinazione, autorizzando le strutture preposte ad effettuare quanto di competenza , consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000)” Ovviamente tale dichiarazione non può avere nulla a che vedere col consenso informato, che deve necessariamente essere rilasciato in presenza del medico e dopo che si è stati resi edotti di tutte le caratteristiche del vaccino e dei rischi e benefici collegati, in generale e in relazione alla propria specifica condizione.