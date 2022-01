Politica



Vagli, Puglia risponde: "Baronti in cerca di visibilità"

sabato, 22 gennaio 2022, 12:35

Mario Puglia risponde alle dichiarazioni dell’esponente di Sinistra Italiana Eugenio Baronti verso l’amministrazione comunale di Vagli in merito alla possibilità di un accordo per chiudere un contenzioso decennale tra ASBUC e comune di Vagli.



"Vale la pena ricordare prima di tutto che quello che è stato fatto ha creato turismo e lavoro e ha portato il nome di Vagli alla ribalta nazionale - afferma Puglia -. Non sarà mica che Baronti adesso interviene su Vagli e sulle Alpi Apuane in cerca di quella visibilità che ha perduto inesorabilmente dalle sue parti ovvero Capannori e dintorni?"

"A Capannori - attacca Puglia - ha ricoperto l’incarico di amministratore delegato della società aereoporto, una società gestita talmente bene che si è arrivati a decretare lo stato di fallimento dell’aeroporto di Tassignano da parte del Tribunale di Lucca".



"Non riteniamo quindi che sia il caso che venga a darci lezioni su come si amministra e si tutela un territorio - conclude -, le Apuane sono un patrimonio conosciuto in tutto il mondo, e Vagli (vale la pena evidenziarlo di nuovo) un luogo portato alla ribalta anche nazionale, dove, al contrario, tutto quello che è stato fatto e realizzato ha portato sviluppo, lavoro e turismo".