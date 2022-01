Politica



Via S. Nicolao, 15 mesi di lavori per la sede del “Civitali” e del “Paladini”

venerdì, 14 gennaio 2022, 19:50

Si è aperto oggi il cantiere per la messa in sicurezza e l'adeguamento strutturale ed impiantistico da parte della provincia di Lucca per il "nuovo" complesso di S. Nicolao a Lucca, storica sede degli istituti scolastici "Paladini" e "Civitali". I lavori, che dovrebbero durare un anno e quattro mesi, si concentreranno sulla messa in sicurezza di tutto l'edifico con un iniziale bonifica di tutte le aree verdi e successivamente il restauro dei numerosi elementi dal valore storico, il tutto finanziato per oltre 13,4 milioni di euro.

Presente questa mattina nella sede di via San Nicolao il presidente della provincia Luca Menesini, il quale con una conferenza stampa ha finalmente dato il via "ufficiale" ai lavori, con lui presenti anche il dirigente della provincia arch. Francesca Lazzari con l'arch. Fabrizio Mechini, la dirigente scolastica Emiliana Pucci, i responsabili del cantiere per conto della ditta appaltratrice ed i rappresentati degli studenti del liceo delle scienze umane e del professionale.

La gara di appalto è stata infatti vinta dalla Rti costituita da C.M.S.A Società cooperativa di Pistoia, che ha operato in altre realtà importanti come quella degli Uffizi o della Reggia di Caserta e la Cooperativa Società Cooperativa Archeologia di Firenze, che realizzerà l'intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza.

"Oggi è un giorno importante - commenta il presidente della provincia Luca Menesini -. Si riaprono i cancelli del S. Nicolao per iniziare un delicato quanto necessario intervento di messa in sicurezza e riqualificazione di un immobile storico di Lucca, sede degli istituti 'Paladini' e 'Civitali'. L'auspico e l'obbiettivo sono quelli di riportare in classe studenti e docenti di queste due prestigiose scuole per l'anno scolastico 2023-24 quando l'istituto sarà nuovamente agibile e pronto a riaccogliere aule e laboratori dei due istituti, che, per le ragioni che sappiamo, sono dislocati nelle sedi dell'ITC Carrara, nei moduli prefrabbricati e negli edifici del Campo di Marte. Inutile negare che i tempi resi necessari per arrivare a questo punto sono stati più lunghi del previsto a causa della complessità dell’iter amministrativo e burocratico. Ma ora dobbiamo guardare con ottimismo ai lavori che cominciano e che ci porteranno a ritornare in possesso di un immobile storico da destinare interamente all’attività didattica. L’obiettivo è tornare ad utilizzare questo storico edificio nel 2023″. "

"Io mi sento molto fortunata - afferma la preside Emiliana Pucci - è stato raggiunto un risultato incredibile. E' una giornata simbolica ma non solo, perché oggi si concretizza un percorso iniziato da molto tempo che finalmente può realizzarsi nell'inizio dei lavori. Tanto per me quanto per i ragazzi credo sia una giornata speciale con l'arrivo di questo momento tanto atteso. E' importante restituire questo spazio alla comunità, fatta principalmente di studenti e di lavoratori del mondo della scuola, che potranno tornare in un ambiente non solo sicuro ma bello, che permetta loro di crescere e comprendere il valore del mantenimento e del miglioramento degli spazi pubblici."

Nel complesso l’intervento riguarderà il miglioramento sismico e il consolidamento strutturale; una generale riorganizzazione funzionale degli spazi; l’abbattimento di barriere architettoniche; interventi di efficientamento energetico dell’immobile con opere di adeguamento impiantistico, lavori per eliminare le carenze igieniche; interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità e all’adeguamento alla normativa antincendio.

Un elemento che richiederà particolare lavoro e attenzione, secondo le parole degli architetti e degli esperti è la chiesa di San Nicolao. Il progetto che la riguarda infatti prevede la demolizione della sopraelevazione realizzata in epoca successiva all'originaria costruzione del luogo di culto per riportare, in gergo tecnico, la linea di colmo del nuovo tetto sulla stessa quota dei corpi di fabbrica contigui. L'intervento è finalizzato a ridurre i carichi e a ripristinare un assetto statico più adatto al dimensionamento delle strutture verticali esistenti, l'obbiettivo non è quindi ripristinare l'originale tipologia edilizia del manufatto ma salvaguardare l'edificio nella versione odierna, che risulta compromesso dalla sopraelevazione.

Il quadro economico complessivo per i lavori ammonta a 13 milioni e 455mila euro. Di questi 10,5 milioni sono finanziati dalla Regione Toscana attraverso un mutuo con la Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato; le restanti risorse economiche per 2 milioni e 950mila euro sono assicurate dell’amministrazione provinciale mediante contrazione di un mutuo con l’Istituto del Credito Sportivo che nel 2021 ha aperto una specifica linea di finanziamento per i beni culturali a tasso zero ammortizzabile in 25 anni di cui la Provincia di Lucca, fra i primi enti pubblici in Italia, si è avvalsa in considerazione delle particolari condizioni favorevoli.

Leonardo Orsucci