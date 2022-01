Politica



Viareggio in... finale per diventare capitale italiana della cultura: schiaffo di Del Ghingaro a Tambellini e la sua giunta

lunedì, 31 gennaio 2022, 20:18

di aldo grandi

Una giornata intensa quella appena trascorsa e vissuta all'interno del municipio di Viareggio dove, nonostante le scritte sui muri contro il sindaco, regna un'atmosfera di attivismo e voglia di raggiungere gli obiettivi. Proprio questa mattina, infatti, è arrivata la notizia tanto attesa: Viareggio è entrata a pieno diritto tra le dieci città candidate a divenire capitale italiana della cultura per il 2024. Sembrava una boutade quella di Giorgio Del Ghingaro, invece ecco qua che il primo passo è stato fatto.

Soddisfatto, ovviamente, il sindaco di Viareggio, candidato pressoché certo a diventare, in autunno, sindaco di Lucca. Poteva non togliersi un sassolino dalle scarpe: "Ancora una dimostrazione che mentre la gente parla spesso a vanvera noi, al contrario, facciamo e senza sosta. Sono particolarmente orgoglioso che la nostra città sia diventata una delle dieci potenzialmente in grado di diventare capitale italiana della cultura nel 2024. Certo, se penso che proprio Lucca è stata l'unica amministrazione di tutta la provincia a non appoggiare la nostra candidatura, non saprei proprio cosa dire. Una pessima figura".

Inutile negarlo: a Viareggio Giorgio Del Ghingaro, nonostante il pessimo carattere - dicono di lui - è riuscito a riportare voglia di vivere e di fare - mascherine anti-Covid a parte e terrore incluso - in Passeggiata e non solo. Suscitando, tuttavia, proteste e scritte sui muri del comune. Comunque sia, è chiaro che prende sempre più corpo l'ipotesi che, ormai, a Viareggio ha fatto quel che doveva fare e, adesso, è pronto a calare giù dal Quiesa per fare il sindaco dei suoi lucchesi.

A Viareggio, appare sicuro, si candiderà, gira la voce, a sostituirlo nientepopodimenoche Marialina Marcucci.