104 nuove iscrizioni e 49 cancellazioni nel nuovo Albo degli scrutatori

Altri articoli in Politica

mercoledì, 9 febbraio 2022, 14:52

35 mila euro di spesa e lavori a primavera. La giunta approva il progetto. L'assessore Raspini: "Rispondiamo a una richiesta che ci è arrivata dalle famiglie della zona. In questo modo rendiamo il parco fruibile anche nelle ore serali"

mercoledì, 9 febbraio 2022, 14:37

"Ci sono arrivate varie segnalazioni di persone che non riuscivano a contattare il medico. Serve subito pubblicizzare il nuovo numero della guardia medica ed un reindirizzamento dalla vecchia alla nuova utenza telefonica"

mercoledì, 9 febbraio 2022, 11:45

Il Pci dice la sua riguardo la situazione elettorale lucchese, attraverso una nota stilata dalla sezione di Lucca e Valdiserchio. Rimarcando le basi del proprio impegno politico, il Pci si distacca da ciò che definisce "un grande calderone indistinto" al fine di tracciare "un'altra strada più rispondente ai bisogni della...

martedì, 8 febbraio 2022, 20:50

"Le modalità operative e le prescrizioni previste nel piano non favoriscono la possibilità che si inneschi un processo virtuoso di miglioramento della situazione urbanistica esistente, perché l'articolato normativo non fornisce sufficienti elementi per la programmazione degli investimenti progettuali"

martedì, 8 febbraio 2022, 19:55

Lo ha deciso la giunta con un’apposita delibera che in sostanza recupera in questo modo due anni, il 2020 e il 2021, in cui non si sono potuti tenere concerti a causa della pandemia

martedì, 8 febbraio 2022, 10:57

A dirlo è la segretaria di Uilposte Lucca, Gabriella Paganelli, che interviene così su una situazione molto delicata che riguarda la gestione dei servizi di Poste dopo che il green pass è divenuto obbligatorio per accedere a tutti gli sportelli, come disposto dal Governo