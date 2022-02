Politica



Assi viari, Legambiente: "Progetto anacronistico e non sostenibile"

lunedì, 7 febbraio 2022, 13:31

"Anacronistico e non sostenibile il progetto assi viari nella piana di Lucca" questo è ciò che afferma Legambiente Capannori e Piana Lucchese. L'associazione commenta attraverso un comunicato i costi e le premesse del progetto che dovrebbe cambiare il volto della mobilità lucchese, mettendo inoltre in guardia i cittadini rispetto al possibile aumento dell'inquinamento atmosferico e delle sue conseguenze.

"Sono stati recentemente svolti i saggi a campione su porzioni del tracciato, con poca chiarezza sulle modalità di analisi - spiega -. Anni di consultazioni e studi, un’inchiesta pubblica, sono serviti a palesare l’incongruenza di 'grandi opere' con esigenze capillari urbane. Gli scienziati di tutto il mondo affermano l'urgente e inderogabile necessità, per limitare la catastrofe climatica, di limitare fortemente le emissioni di CO2 in atmosfera."

"Il traffico su gomma è una delle principali cause del problema dell’aria e mentre l'UE e la Regione Toscana, si adoperano per trasformare in maniera modulare ed intelligente la mobilità, a Lucca si continua a proporre la stessa idea del lontano 1987 - attacca Legambiente -. Tecnicamente non è mai stata dimostrata la necessità né un’effettiva rilevanza a risolvere le problematiche che l’opera si prefiggeva 35 anni fa. Ne sono cambiate di cose in quasi 4 decenni, e per chi non riesce ad immaginare un futuro con mobilità intermodale, l’asfalto è l’alternativa (peggiore!)"

"Ma l’asfalto chiama gomma - continua la nota - e la gomma porta con sé alte concentrazioni di particolato, che indebolisce il nostro sistema respiratorio e immunitario. Uno studio dell’Università dell’Insubria di Varese riporta come ci siano forti correlazioni tra l’esposizione cronica ad elevati livelli di inquinamento atmosferico, e conseguente fragilità delle popolazioni, e l’aumento della sintomatologia da Covid 19."

"Ancora la scienza ci dice di tutelare l’acqua, e dove affiora l'acqua di falda, sul nostro caro Paleo Serchio, un territorio prezioso e meritevole di cura e valorizzazione, il buon senso impone dei vincoli. L’asse nord sud insisterebbe a pochi metri dai Laghi Isola Bassa di Lammari - fa notare il gruppo lucchese - tagliando letteralmente in due realtà agricole, ecosistemi e paesaggi, portando con sé il rischio di esondazione e di inquinamento della falda acquifera da cui la popolazione locale attinge."

"Erano 111 milioni gli euro previsti per il progetto, ma considerando i recenti aumenti delle materie prime i costi aumentano spropositatamente, senza risolvere il problema di congestionamento della circonvallazione di Lucca, e della viabilità secondaria. Suggeriamo invece la riqualificazione della rete viaria esistente assieme all’utilizzo dell’attuale autostrada come asse est-ovest, anche verificando la fattibilità di un casello aggiuntivo a Mugnano."

"Alziamo poi l’attenzione sulla manutenzione e miglioramento delle strade già esistenti, e poiché è proprio la presenza di traffico pesante ad accelerarne il logorio, con conseguente aumento di particolato primario e secondario, riteniamo necessario lo sviluppo di una relazione ferroviaria diretta fra distretto cartario e il porto di Livorno - propone Legambiente - il quale avrà nei prossimi anni un forte ampliamento e potenziamento; suggeriamo alle aziende di utilizzare i già operativi scali merci del Frizzone, di Castelnuovo e Borgo a Mozzano, e di porre l’attenzione al raddoppio della ferrovia PT-LU che si sta realizzando."

"Con tutto quel denaro (pubblico!) si potrebbe davvero progettare di ‘spostare’ le fabbriche in zone dedicate, liberando spazi cittadini, ed organizzando una mobilità ad hoc per i lavoratori e per il trasporto delle merci qui prodotte. Costruire altresì una rete di infrastrutture e servizi di mobilità dolce, trasporto merci, sharing mobility, home delivery e un piano degli orari è ciò che il territorio si deve prendere in carico, dalle amministrazioni alle aziende - conclude Legambiente - è qui che si gioca il futuro, la salute e le vere competenze verdi di questa meravigliosa Piana."