Politica



Bravi ragazzi e nomadismo politico-amministrativo

venerdì, 4 febbraio 2022, 15:57

di giovanni mastria

Anche i bravi ragazzi alla fine perdono la pazienza. Di fronte all’ennesima sortita di Massimo Mallegni in merito al prossimo candidato del centrodestra, infatti, Luca Leone ha deciso di rispondere per le rime. E lo ha fatto con un certo stile, bisogna riconoscerlo. Uno stile ironico, diretto e conciso: “basta strategie, magheggi e macchinazioni varie”, questo è il senso del messaggio. Un messaggio che è stato accolto con grande favore da Fabio Barsanti e da Elisa Montemagni, che stanno facendo quadrato per arginare i continui rilanci del senatore di Pietrasanta. A stretto giro, tuttavia, alcuni esponenti di Fratelli d’Italia hanno fatto sapere che da parte loro non c’è la volontà di convergere sul nome di Leone. Segno che la coalizione deve ancora trovare un punto di incontro e che, soprattutto, le trattative sono tuttora in corso.

Poche ore prima anche Mario Pardini (altra figura che Mallegni, quando ancora era seduto al tavolo del centrodestra, aveva sostanzialmente bocciato) era finalmente uscito allo scoperto con la sua Lucca 2032, mandando un messaggio di disponibilità e apertura a tutta la città: “saremo della partita e siamo pronti al dialogo su programma e idee!”. Un passo atteso da molti esponenti della società civile e dell’imprenditoria lucchese, che consideravano e considerano l’ex presidente di Lucca Crea come un volto nuovo, interessante e dinamico. Un profilo senz’altro di qualità, che in una città come la nostra ha tutte le carte in regola per occupare uno spazio politico rilevante. Una personalità moderata, nuova e politicamente pulita: in pratica, ciò che serve per prendersi lo spazio destinato a coloro che oggi si sentono a disagio sia nel centrodestra che nel centrosinistra.

Lo stesso spazio che - a dirla tutta - guardano con grande interesse anche altri soggetti che al momento sembrano fluttuare sulla nostra città: Marco Remaschi da Coreglia, Alberto Baccini da Porcari e il summenzionato Mallegni da Pietrasanta, con l’attuale sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro a fare da valido front-man di questo nuovo “centro progressista”. Una coalizione in pectore piuttosto variegata, che di lucchese ha ben poco ma che è composta da gente che conosce molto bene i nobili meccanismi della politica. Esperti navigatori che, pur appartenendo a partiti rispettabilissimi come Azione, Italia Viva e Forza Italia (partiti che, bisogna riconoscerlo, attualmente hanno percentuali piuttosto contenute), oggi fanno appello a trasversalità e superamento degli steccati ideologici. Sembra quasi che, da queste parti, si voglia a tutti costi far leva sul civismo…anche se, per onestà intellettuale, va detto che nel recente passato gli stessi soggetti non sembravano così infelici di essere eletti con il contributo (anche) dei partiti.

Ebbene, con un centrosinistra che - almeno da un punto di vista organizzativo - sembra leggermente più avanti degli altri, sarà interessante vedere come si svilupperà questa partita politica. Una partita che, ovviamente, determinerà il destino amministrativo e il futuro della nostra città. Nel frattempo, con tutto il rispetto per Beckett, sembra piuttosto una curiosa messa in scena di “Aspettando Godot”.