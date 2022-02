Politica



Dal cilindro della Lega spunta il nome di Luciano Fazzi candidato a sindaco. E Luca Leone getta la spugna

domenica, 6 febbraio 2022, 08:45

di francesco pellati

Caro direttore,

se va avanti così a Lucca ci saranno più candidati che elettori. La frammentazione dei partiti, senza esclusioni, la debolezza dei candidati già “unti”, l’indeterminatezza di quelli ancora da “ungere”, il diffuso personalismo, l’andirivieni di “foresti” che vorrebbero concupire la bella Lucca, l’ansia della gente che vorrebbe capire per chi e soprattutto per cosa votare: ce n’è per tutti i gusti.

La eventuale candidatura di Colombini metterebbe sul tavolo ulteriori elementi di novità assorbendo una cospicua parte di consenso trasversale, quella degli indignati da vax e green pass. Al di sopra di partiti e di liste civiche.

E non è finita qui.

Almeno di questo possono rallegrarsi i lucchesi, delle decine di candidati che partiti, frammenti di partiti, società civile e la quotidiana nascita di liste civiche, offrono alla loro scelta.

Certo, ci si può anche confondere in mezzo a questo menù elettorale così vario e perfino con qualche esotismo da fuori mura.

Soprattutto chi vorrebbe sapere che cosa vuol farsene il vincitore del suo voto, cioè il programma di governo della città, resta a stomaco vuoto: programmi pochi, confusi e controversi.

Qui non si tratta neanche più di ”aspettare Godot”, che peraltro non arriva mai, si tratta di dimenticare Beckett e andare direttamente ad Agata Christie per scoprire chi è il maggiordomo che ha assassinato il cdx.

Riassumo con la dovuta sintesi, ahimè provvisoria e superficiale:

a sinistra non si vedono adesioni a favore del candidato PD. Anzi si vedono ripetute prese di distanza che provengono da tutti i quadranti politici e civici extra il PD che lo ha “unto” attraverso le contrastate primarie. Neanche nel PD si vede grande entusiasmo. Però è facile prevedere che in caso di ballottaggio, tutte le anime sinistre oggi disperse, troveranno unità contro l’avversario comune, con buone probabilità di successo.

La sinistra sembra avere un candidato debole, il cdx avrebbe una buona occasione per vincere, ma si ostina a non coglierla.

Anche la tua ipotesi (o speranza?) di una alleanza fra Pardini e Leone ha i piedi di argilla.

Entrambi intelligenti e credibili, ma colpiti da veti profondi: molto difficile che FdI convergesse su Leone sia per il suo “passato” lucchese sia per riaffermare la attuale divergenza dalla Lega, particolarmente debole a Lucca. Non vuole lasciar passare l’occasione per ribadire la sua odierna primazia. L’onda lunga delle vicende romane lambisce anche Lucca. C’è da aggiungere che Leone non raccoglieva grandi consensi dalle liste civiche ed era esplicitamente inviso a F.I.

Leone ha riflettuto bene prima di imbarcarsi in una battaglia nella quale non aveva la certezza che le truppe gli fossero fedeli. Dopo riflessione ha declinato.

Dubito molto che Pardini trovi improvvisi appoggi da chi lo ha preso a calci più volte. A parità di condizioni dubito che Pardini sia disponibile a riprovarci. È più logico pensare che guardi altrove e comunque oggi è seduto sulla famosa riva del fiume a contare i numerosi cadaveri e in “vigile attesa”.

Il rischio per Raspini o per l’ancora ignoto candidato di cdx, è quello di non arrivare neanche al ballottaggio.

Se si coagula, il “terzo Polo” a guida Del Ghingaro ha buone prospettive di andare al ballottaggio ma a scapito di chi? Pesca a sinistra fra gli scontenti di Raspini. Del resto a Viareggio governa o no col sostengo del PD? Pesca nella torpida palude cui è ridotto il cdx, di sicuro nel pozzo del senatore Mallegni col quale ha già vinto Serravezza, pesca nel civismo per esempio di Pardini. Se imbarcasse anche Colombini chi lo ferma più?

Succede che dei tre litiganti uno non arriverà al ballottaggio e – alle condizioni odierne – tutto lascia prevedere che sarà il cdx a soccombere. Come detto più volte: un capolavoro!

Ma ogni giorno si apre un nuovo capitolo:

per uscire dal sacco in cui si è cacciato, il cdx lucchese a trazione Lega da ultimo mette in campo un nuovo giocatore: un lucchese che fa l’assessore a Siena, il dottor Luciano Fazzi (cugino di Pietro Fazzi ndr). È un tecnico di notevole valore, iscritto alla Lega. Riuscirà a mettere d’accordo tutto il circo del cdx lucchese?

A questo punto neanche Nostradamus azzarderebbe una profezia.