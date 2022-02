Politica



Elezioni per il Quirinale, s'infiamma il dibattito nell'iniziativa promossa da "Sinistra con"

venerdì, 4 febbraio 2022, 10:12

Giudizio diffuso di fiducia e stima nei confronti dell'autorevolezza di Sergio Mattarella, preoccupazione per la crisi che la politica ha dimostrato nei giorni dell'elezione del presidente della Repubblica.



Sono i principali argomenti che sono emersi durante l'iniziativa pubblica online "Elezioni per il Quirinale, il giorno dopo", che l'associazione "Sinistra con" ha organizzato per consentire una riflessione condivisa sugli ultimi passaggi politici nazionali, che hanno catalizzato per giorni l'attenzione dell'opinione pubblica.



E tante persone hanno partecipato al dibattito, coordinato dal capogruppo Daniele Bianucci, a cui hanno portato il loro contributo il professor Valdo Spini, autore del libro "Sul Colle più alto", il segretario della CGIL di Lucca Rossano Rossi, Daniela Lastri di Sinistra ecologista toscana e il professor Massimo Cellai.



"I molti interventi che si sono succeduti durante il dibattito hanno dimostrato quanto grande sia il bisogno di confronto e di approfondimento condiviso sulle questioni politiche che riguardano la nostra comunità, sia di carattere locale che di carattere nazionale, come quello dell'elezione del presidente - evidenzia Sinistra con - Il nostro impegno è quello di proseguire ad indivisuare altri appuntamenti, per dare spazio a questa esigenza, che noi pensiamo essere essenziale".