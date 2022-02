Elvio Cecchini, neo candidato sindaco di Lista Civile, attacca il Piano operativo

Altri articoli in Politica

martedì, 8 febbraio 2022, 19:55

Lo ha deciso la giunta con un’apposita delibera che in sostanza recupera in questo modo due anni, il 2020 e il 2021, in cui non si sono potuti tenere concerti a causa della pandemia

martedì, 8 febbraio 2022, 10:57

A dirlo è la segretaria di Uilposte Lucca, Gabriella Paganelli, che interviene così su una situazione molto delicata che riguarda la gestione dei servizi di Poste dopo che il green pass è divenuto obbligatorio per accedere a tutti gli sportelli, come disposto dal Governo

lunedì, 7 febbraio 2022, 16:14

Un programma partecipato e che rispecchi il sentire e la visione del cittadino, nel quale ogni persona possa ritrovarsi e riconoscersi. Questa la volontà di Francesco Raspini, candidato sindaco per le elezioni comunali Lucca 2022

lunedì, 7 febbraio 2022, 13:31

L'associazione commenta attraverso un comunicato i costi e le premesse del progetto che dovrebbe cambiare il volto della mobilità lucchese, mettendo inoltre in guardia i cittadini rispetto al possibile aumento dell'inquinamento atmosferico e delle sue conseguenze

lunedì, 7 febbraio 2022, 08:43

Per le amministrative di Lucca, intervengono anche Simone Simonini e Roberto Andreotti, dirigenti di "Cambiamo!" (oggi gruppo politico "Coraggio Italia") in continua evoluzione verso un nuovo centro

domenica, 6 febbraio 2022, 23:16

"Il Governo intervenga per garantire la sicurezza nelle città". Dopo episodi di tensione nei confronti delle forze dell'ordine in centro e a Porta San Pietro